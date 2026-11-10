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將與白小雞同框開直播 蔣萬安喊：藍白席次最大化

台灣新聞組／台北10日電
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民眾黨竹北市長候選人邱臣遠（前左三）8日舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，前主席柯文哲...
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠（前左三）8日舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，前主席柯文哲（前左二）、主席黃國昌（前右）也先後登台。（記者郭政芬／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安公開主張藍白席次最大化，並將與民眾黨候選人直播同框；趙少康助選邱臣遠也引發國民黨內對黨紀、藍白合作與雙標爭議。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前晚造勢，台北市長蔣萬安和多位國民黨立委預錄影片加油，中廣前董事長趙少康更站台力挺。蔣萬安昨說，我們這次的目標就是「藍白席次最大化」，蔣也將於明晚間與6名民眾黨市議員及候選人，同框開直播；民眾黨主席黃國昌則感謝藍營人士願意跨出黨派藩籬站出來，「非常感動」。

對於趙少康認為國民黨不該「吃乾抹淨」，應把眼光放遠，國民黨考紀會主委張雅屏直言，若無意承擔黨員義務就該知所進退。蔣萬安昨出席台北府城隍廟活動，被問到是否要聲援趙少康時表示，「現在是團結時刻」；他說自己講過非常多次，這次的目標就是「藍白席次最大化」，不只國民黨同志，包括民眾黨、還有很多友黨的夥伴，「我們都是攜手努力，為台北、為台灣一起打拚」。

竹北市長選舉，藍綠白分別提名吳旭智、曾聖凱與邱臣遠，除藍營20多名立委透過影片為邱臣遠送暖，邱還多次與民進黨新竹縣長候選人鄭朝方同台，三黨競合衝擊選情。

對於蔣萬安、趙少康等人以錄影、站台方式支持邱臣遠，國民黨新竹縣黨部不回應。國民黨竹北市長候選人吳旭智昨說，他願以最大誠意整合各方力量、打贏選戰，讓竹北向前走，下架民進黨的基本立場始終沒有改變。吳還感謝立法院長韓國瑜前天到新竹，牽起他的手喊「凍蒜」；國民黨主席鄭麗文也出席競總成立大會。

民進黨竹北市長候選人曾聖凱表示，其他政黨的站台安排，他都尊重，會全力以赴爭取支持。

新竹縣議員上官秋燕日前出席鄭朝方競選造勢活動，上周遭國民黨新竹縣黨部以違紀建請撤銷黨籍。上官秋燕昨聲明，決定放棄長達43年的國民黨籍，對照趙少康、蔣萬安為邱臣遠站台或錄影卻安然無恙，「這是雙標」，她相信「大家都有眼睛看」。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，藍白合作及在野勢力團結一直都是現在進行式，不管是在立法院、地方選舉，都在尋求藍白合作的最大公約數；趙少康是媒體人，只要他願意為國民黨或藍白候選人站台加持，黨團都樂觀其成。

趙少康受訪表示，他為邱臣遠站台是希望促進「藍白合」，黨中央若認為這樣做是違反黨紀，大可以開除他，「只要告訴我一句話，我立刻知所進退」。

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示，這次目標就是「藍白席次最大化」，認為不只國民黨同志，也包括民眾黨與其他友黨夥伴，應一起為台北、為台灣努力。

  • 趙少康以錄影與受訪方式替邱臣遠助選，被部分人士質疑可能踩到黨紀；但他認為此舉是促進藍白合，若黨中央認定違規，開除他也可接受。

  • 竹北市長選舉由藍、綠、白三方角逐，國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱與民眾黨邱臣遠都在搶票，且各自透過站台、造勢與跨黨合作拉抬聲勢。

蔣萬安 趙少康 黃國昌

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