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新北選情/民調接近 李四川：支持者別沉默 蘇巧慧：努力獲認同

台灣新聞組／新北10日電
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聯合報9日公布民調顯示新北市長選情，國民黨新北市長候選人李四川（右）與民進黨新北...
聯合報9日公布民調顯示新北市長選情，國民黨新北市長候選人李四川（右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）僅差3個百分點。(記者潘俊宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

新北市長選情因最新民調呈現拉鋸，李四川呼籲支持者出來投票，蘇巧慧則強調持續推政策獲得更多認同，雙方也針對能力與政績展開交鋒。

本報系聯合報昨公布民調顯示新北市長選情拉鋸，國民黨候選人李四川昨回應，選戰確實相當激烈，呼籲所有支持者不要再沉默，一起站出來，因為少了這一票，可能就會輸；李競辦主任江怡臻說，政治立場極化、高度動員的聲音往往比較大。民進黨候選人蘇巧慧表示，過去900多天的努力，認同她的人愈來愈多，民調數字也正向發展。

聯合報昨天發布新北市長選舉最新民調，蘇巧慧領先3個百分點，媒體詢問李四川接下來是否會有其他策略來爭取中間選民的支持。李表示，所有民調都會參考，呼籲支持者在11月28日用選票決定新北市的未來；他會持續走遍新北29區，也會車掃，爭取所有市民支持。

「這民調像大病初癒之後的第一份健檢報告。」江怡臻在臉書表示，所有指數在及格邊緣，是危機也是轉機；其中女性票明顯落後，青年支持差距縮小、民眾黨支持者逾八成挺李，都是選戰至今的重要進展。她說，5月以來李四川民調始終穩定領先，選舉日「街頭才是最真實的民調現場」，她對李四川及新北市民都有信心。

蘇巧慧說，她持續談政策、談願景的態度獲得更多市民認同，非常感謝，「蘇巧慧準備好了」，未來會持續透過線上、線下活動與市民互動，讓新北市除了安居樂業，也能更加多元精彩；她預告明天將舉辦「創作者之夜」，希望透過更多元的活動，讓市民看見新北未來的可能性。

對李四川質疑她的工程能力，蘇巧慧說，市長最重要的能力，是協調、爭取資源，以及把對的人放在對的位置上，具備整合各方力量的能力，才是首長最重要的特質；但她也說，自己是「懂工程、會工程」的人，地方鄉親就是最好的見證人。李四川則回嗆，最近立院三讀通過的長者健保費補助，行政院長卓榮泰又不副署，「她講的協調力，其實都在用嘴巴講」。

精華 FAQ

  • 聯合報最新民調顯示，新北市長選情相當接近，由民進黨候選人蘇巧慧暫時領先國民黨候選人李四川3個百分點，顯示選戰仍在拉鋸階段。

  • 李四川表示會把各項民調作為參考，並呼籲支持者不要沉默、11月28日一定要出來投票；他也將持續走遍新北29區，並透過車掃爭取更多市民支持。

  • 蘇巧慧表示，自己過去900多天持續談政策與願景，已獲得更多市民認同，也強調自己懂工程、會工程；同時她反批李四川對協調力的質疑只是口頭說法。

李四川 民調 國民黨

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