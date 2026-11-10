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蔣萬安12日請假衝刺選戰 沈伯洋拚穩固洋流人氣

台灣新聞組／台北10日電
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台北市長蔣萬安（中）9日出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟145周年城隍文化祭，與在...
台北市長蔣萬安（中）9日出席台北府城隍威靈公聖誕曁建廟145周年城隍文化祭，與在場人士一一握手致意。(記者許正宏／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰倒數，蔣萬安將於12日請假強化陸戰與造勢，沈伯洋則以大洋流延伸周末熱度，雙方都在最後階段加速固票與擴散支持。

台北市長選舉藍綠支持度緊咬，台北市長蔣萬安預計本月12日請假投入選戰，未來陸戰將是主軸；民進黨候選人沈伯洋「大洋流」計畫周末結束後，最後衝刺除了既定的拜會、陸戰行程，選前各個周末都會舉辦大型活動，穩固洋流人氣。

選戰倒數19天，尋求連任的蔣萬安近期展開掃街，昨清晨7時到榮星花園冒雨向晨運民眾逐一拜票，不斷以台語說「五號再拜託」；不少支持者回贈「蔣萬安凍蒜」為他加油，有人請他簽名。昨晚他轉往捷運大安站外發愛心貼紙，預定6時發放，但約5時「貪吃蛇」人龍再現，他抵達時「凍蒜」聲不斷，許多支持者興奮到跳起來擊掌加油。「大家的期待，我都會放在心上。」蔣萬安也邀請民眾參與14日首場大造勢「安心向前行大遊行」。

蔣競選總幹事、立委徐巧芯說，蔣萬安後天請假後，首場大造勢「安心向前行大遊行」將主訴「溫暖力量」，凸顯蔣萬安溫和、理性形象，打造平穩、快樂、團結的選戰氛圍感，讓支持者感受到並擴散。她透露，「安心」訴求是因之前蔣萬安跑行程時，一位支持者用台語跟蔣萬安講到「有你在，我覺得很安心，有你真好」。

「陸戰會占相當大比重，也會和外縣市相互支援。」徐巧芯說，蔣萬安起步慢，執政有優勢也有包袱，不同於過去的外溢或區域聯防說法，從去年大罷免起國民黨就是「一方有難、八方來援；別人幫我、我也幫他」，互相打氣傳達「新國民黨價值」，大家才會一起好。

沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤表示，大洋流計畫周末結束後，接下來最後衝刺除了既定的拜會、陸戰行程外，到選舉前周末都會舉辦大型活動，如本周六將在228公園用音樂祭模式辦洋流祭，邀請獨立樂團輪番演唱，邀請全市族群、跨性別、跨年齡層共襄盛舉。

國民黨前副主席連勝文昨談及「洋流」表示，國民黨起初低估沈伯洋，沒想到民進黨後續投入大量資源，透過網路流量、造勢及形象包裝，形成破圈效應；但真正值得在意的是尚未表態的沉默多數，選舉期間若天天在街頭喧鬧、叫陣、揮旗，反而讓原本對政治沒有太多感受的人反感。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）9日出席台北府城隍威靈公聖誕，與對手蔣萬安相隔一...
民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）9日出席台北府城隍威靈公聖誕，與對手蔣萬安相隔一個多小時同場較勁。（記者許正宏／攝影）

精華 FAQ

  • 蔣萬安預計在12日請假，全力投入選戰，接下來會把陸戰放在主要位置。競選團隊也規劃以掃街、拜票和大型造勢，持續加強支持者動員。

  • 首場大造勢「安心向前行大遊行」主打「溫暖力量」，希望凸顯蔣萬安溫和、理性、平穩的形象，讓支持者感受到安心氛圍並進一步擴散出去。

  • 沈伯洋的大洋流計畫結束後，陣營會持續安排拜會與陸戰行程，並在選前各個周末舉辦大型活動，例如228公園的洋流祭，以音樂祭形式擴大族群參與。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨

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