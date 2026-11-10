指垃圾車廣播助選蔣萬安 廖玉蕙認「未經充分查證」致歉

作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 廖玉蕙指北市垃圾車廣播助選蔣萬安後遭打臉，事後坦承未充分查證並致歉，藍營與蔣萬安則批評此事是抹黑造謠後不認錯。

作家廖玉蕙在臉書發文指北市垃圾車公然廣播助選台北市長蔣萬安 ，被打臉後悄悄刪文，藍營議員候選人昨赴北檢告發廖涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，眾人齊呼「造謠翻車，廖玉蕙道歉」，並在北檢門口播放高雄市長陳其邁 透過垃圾車廣播方式政令宣導防治登革熱、大腸癌等疾病篩檢 政策。

廖玉蕙昨晚在臉書發文表示，對於其中未經充分查證的部分，「我希望在此鄭重說明並致歉。」她認為，「越是關心公共議題，越應該謹慎面對事實。個人的感受與判斷，不能直接取代客觀查證。」但她「沒有在這件事上做到自己應有的標準」，承認「將未經確認的理解當成事實公開表達」，做錯了。

廖玉蕙指出，當時她根據自己聽到的廣播與當下的理解，將內容描述為市長選舉的拉票宣傳。然而，她並未先取得完整的現場錄音，也沒有進一步確認實際播出的文字內容，就公開表達。事後，台北市環保局公布疫苗接種宣導音檔，其中並無她所引述的選舉拉票語句。她已將原貼文撤回，「也必須承認，先前的具體描述並沒有經過充分查證」。

蔣萬安說，這已經不是第一次發生類似的事情，「我寧願相信，她也認知到相關事實是如何」，接下來評論更加小心就好，終究她不是政治人物；相形之下，「有人」一再造謠北市兒虐最多，且不只講一次，甚至大言不慚說是「用猜的」，不道歉不更正，才是最壞的示範。

對廖玉蕙一度刪文卻未道歉，前台大校長管中閔批這種抹黑又不道歉的政治做法扭曲人性，但別人指出錯誤後，她既不認錯，也不道歉，而是繼續強辯。國民黨新北市長候選人李四川說，做錯事就應該道歉，不要硬拗，又不認錯。