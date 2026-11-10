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新聞評論／從曹興誠說邪靈 看廖玉蕙幻聽

聯合新聞網「重磅快評」
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聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠（右）表示，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他...
聯電創辦人、大罷免發起人曹興誠（右）表示，「蔣萬安依附著中共這個邪靈政權，所以他是邪靈的一分子。」（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文以廖玉蕙誤認垃圾車廣播、曹興誠指控蔣萬安為邪靈為例，批評綠營支持者政治立場先行，將抹黑與造神包裝成正當表達。

民進黨立委沈伯洋參選台北市長，暖男人設快撐不下去。他的金主爸爸為讓「洋流」神聖不墜，竟稱市長蔣萬安是「邪靈」。不可思議的是，台北街頭真出現類似中邪的幻聽現象。作家廖玉蕙聲稱聽見北市垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安！」大稻埕是綠營陣地，卻沒一個民進黨人聽到相同廣播。不知廖玉蕙是否著了某方邪靈的道。

廖玉蕙質疑台北市府公器私用，為蔣萬安拉票。市府立即澄清，垃圾車播放的是行之有年的「公費流感疫苗開打」。她雖撤下錯誤指控的臉書文，卻再發文指責蔣萬安「在選舉敏感時刻利用垃圾車政策宣導，是不知避嫌」。廖玉蕙作為北教大退休教授，對教育部長上班時間輔選毫不在意，卻為自己「垃圾車幻聽」一再硬拗。

廖玉蕙擅寫親情與師生關係，對比她「垃圾車幻聽」事件的怪異表現，反而和曹興誠像是同修，都是政治立場決定認知，將不喜歡的政治人物貼上各種汙名標籤，唯恐在這場撕裂社會、劃分敵我的民主內戰落人之後。

老曹比廖玉蕙更厲害，他先指中共政權是邪靈，然後捏造蔣萬安「批評多數台灣人是台獨」，等於「同意中共有權來台打家劫舍」，形同依附中共政權，所以也是邪靈。對於曹興誠和廖玉蕙來說，事實不重要，指控也無須證據，只要能成功羅織攻訐蔣萬安的故事。

台北市長選舉搞起怪力亂神，城市街頭也出現不少牛鬼蛇神，逾越人際邊界，魔怔一般的政治表演，在大街衝撞交通秩序，聲稱有表達自由，卻壓制他人不想接受的自由。曹興誠大讚沈伯洋是菩薩，但哪一尊正神會要求信徒造謠抹黑恃強凌弱？

有學者指出洋流和法西斯初起時的類似歷史。雖然綠營辯稱洋流是公民自發行動，不過，在政治造神論述和藝文界的狂熱投入，卻真有歷史韻腳：納粹興起之初，也是形塑「希望溫暖，健康快樂」的正面形象，透過精心製作的徽章等認同標誌，讓個體放棄自主追求歸屬感；更別說，納粹造神運動，也是把主角包裝成為國為民，慈悲無私的守護者。

這次大選，不表態挺洋流、卻站在陣前作打手的「廖玉蕙們」處處可見，他們未必領錢幹髒活，反倒像是碰到邪靈攝魂，在這場政治熱潮中失去最起碼的是非認知能力。

精華 FAQ

  • 市府澄清，垃圾車播放的並非替蔣萬安助選，而是行之有年的公費流感疫苗開打宣導。作者認為她在發文指控後又撤文，仍持續硬拗，顯示判斷失準。

  • 文章認為曹興誠先把中共說成邪靈，再捏造蔣萬安的言論來延伸指控，屬於不以事實與證據為基礎的政治攻訐，目的是羅織蔣萬安為敵。

  • 作者指出部分綠營人士會因政治立場而改寫認知，把不喜歡的政治人物貼上汙名標籤，甚至將造謠、抹黑與街頭政治表演合理化，造成社會撕裂。

曹興誠 蔣萬安 沈伯洋

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