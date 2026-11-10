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新聞評論／從「猜兒虐」翻車 看沈伯洋認知戰逃生術

聯合報社論
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民進黨台北市長候選人沈伯洋。（記者曾吉松／攝影）
民進黨台北市長候選人沈伯洋。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指沈伯洋在兒虐、樹木、圓環與校園食安等議題上屢用未經查證資訊攻擊北市，作者認為其手法符合認知作戰，刻意以假訊息操弄選情。

民進黨台北市長候選人沈伯洋指控，台北市兒虐案件「居六都之冠」；他後來承認自己沒數據，只能「用猜的」，引發軒然大波。以片面或虛假訊息打選戰，再利用「洋流」強力傳播，自台北市長選戰開打以來層出不窮。沈伯洋被認為是專精「中共對台認知作戰」的專家，如今，他卻拿這套認知戰手法來對付台灣選民。

兒虐問題是值得各界關注的議題，任何兒童或青少年被不正常對待乃至死亡，都應嚴正看待。然而，要指控哪個縣市問題最嚴重，基本前提就是憑數據說話。沈伯洋非但拿不出任何數據，他甚至承認，自己「只能用猜的」。身為刑法專家、犯罪學博士，他任意捏造當然不可原諒，但他不以為意。

其後各縣市數據陸續出爐，無論是兒虐死亡數、兒虐件數、零到六歲的兒虐件數，即便換算人口比率，台北市非但不嚴重，甚至幾乎都是六都最低。這些數字在衛福部官網唾手可得，顯然沈伯洋和其團隊並非單純的無知，而是隨意捏造。

這類的錯假及誤導，在這次選戰中屢被操弄。例如在批評「市府砍樹」時，沈伯洋以北市「樹冠減少面積」來換算，稱相當於「砍了一．三萬棵樹」。但他也坦承，樹冠變化可能來自「私人開發」，他卻把責任全栽在市府頭上。又如公館圓環的拆除，沈伯洋聲稱拆除後「多了一處事故熱點」，卻刻意不談該圓環「事故率減少」的事實。可見，他企圖用片面資訊掩蓋真相，只為達到自己攻擊的目的。

指控「金華國中集體食物中毒」事件，更是如此。儘管連校方都澄清並無集體食物中毒情況，但綠營及其側翼仍繼續大作文章，目的在醜化蔣市府的營養午餐政策。其策略，是要把台北市塑造成「民不聊生、施政脫序」的城市，讓自己取得「換人執政」的正當性。

這種造假作風，連電視政見辯論都不放過。辯論前夕，沈伯洋陣營宣稱，其官方直播平台準備的「即時彈幕」和「隱藏彩蛋」功能，遭到主辦的TVBS取消。辯論結束後，他們又散布「TVBS洩題給蔣萬安」的謠言，其支持者因而大舉出征電視台。事實是，「不得割裂文字影像、抽換聲音」和「媒體提問照往例先提供題目」，都是辯論前經TVBS、三立電視與雙方團隊共同同意；沈團隊卻利用假訊息對特定媒體刷仇恨值，使自己獲利。

北約（NATO）對「認知作戰」的定義是：它利用人的心理偏見與反射性思維，透過科技網路系統性地影響特定對象對資訊的理解，從而扭曲他們的判斷與決定，以達成特定政治、軍事或戰略目標。沈伯洋陣營的操作手段，持續以不實訊息灌輸給大眾，完全符合此一定義，他確實是操作認知作戰的專家。

對此，沈伯洋辯稱，只有「國與國之間」的作戰才能被稱為認知作戰；在國家內部，只能算政黨或政治競爭。這樣的辯解，來淡化自己操作伎倆之可鄙，卻只是一種「逃生術」。他把這套戰術從對付「敵國」用來對付民主競爭的「對手」，可謂開了先河，是在國內製造分化。

對台灣選民而言，許多人可能還沒機會見識中共的認知作戰；但這次選舉從「洋流」的呼嘯過街，人們應該都領略到認知戰威力多麼強大。每天浸淫在真假虛實莫辨的訊息海洋中，包括那些橫空出世的離譜民調，民眾如何免於被洗腦，如何免於被異化的恐懼，如何免於淪為政治人物的俘虜而不自知，並不是一件容易的事。民眾需要的，除了理性，還是理性；因為，大家面對的是個認知作戰鬼才。（轉載自聯合報社論）

精華 FAQ

  • 文章指出，他先稱台北市兒虐案件居六都之冠，事後卻承認沒有數據、只是「用猜的」。作者認為這不僅失準，更是以選舉攻擊為目的的刻意捏造。

  • 文章舉出砍樹以樹冠減少面積換算成「砍了1.3萬棵樹」、批評公館圓環卻不提事故率下降，以及金華國中食物中毒遭校方否認卻仍被炒作，皆被視為片面操作。

  • 作者認為他的操作符合北約對認知作戰的定義，透過不實訊息影響判斷；而他把認知作戰限定為國與國之間，只是在淡化自身行為，屬於一種「逃生術」。

民進黨 中共 沈伯洋

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