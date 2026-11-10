台南催票 陳亭妃喊補齊福利 謝龍介提路平政見

國民黨台南市長候選人謝龍介（中）9日提出道路改善的政見，上任後會全面檢視台南道路坑洞、破損情形。（圖／謝龍介服務處提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台南市長選戰進入催票階段，陳亭妃強調當選後要補齊台南在六都福利中的不足，謝龍介則主打路平政見，鎖定道路巡查與修補效率。

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天持續鐵馬騎乘催票，被問及當選第一要務，她表示，立即檢視六都福利中台南不足的「一次補齊」，預算不足部分也會跟議員溝通；國民黨 候選人謝龍介昨則主張當選後建立道路巡查機制與強化修補效率，以坑洞密集、影響行車安全的危險路段優先改善。

陳亭妃鐵馬騎乘隊伍昨上午齊聚中西區台灣府城隍廟、東市場旁，也是她的出生地，議長邱莉莉等議員出席支持，許多鄰居聞訊也一早來等候，有名90歲婦人激動抱著陳亭妃及胞妹議員陳怡珍，另成大建築學系名譽教授傅朝卿的母親傅田淑珠也由家人推著輪椅來為陳亭妃加油，令陳激動緊握她手，直呼感動。

媒體詢問若當選，哪些政務優先處理？陳亭妃說，提出的「科技三軸」等七大核心政見與願景，第一年就要有穩定計畫，她已徵求議員們及候選人同意，且就職就會檢視六都福利中台南市比別人不足的，包括兒少、婦女、長輩等部分「要一次補齊」，預算若不足也會跟議會溝通，是否用追加方式，「要比的是六都第一名」。

針對南市長候選人公辦政見所要發表的內容，陳亭妃說，「對台南了解，沒有人能比得上陳亭妃，我們就不要先洩題」。

謝龍介持續透過臉書發布政見動畫影片，一名機車騎士批評「路都是坑，屁股痛死了」，謝龍介回應「馬上回報、馬上修」；他指出，針對道路改善，主張當選後會全面檢視台南道路坑洞、路面破損情形，會強化道路巡查機制與修補效率，以坑洞密集及影響行車安全的危險路段優先改善。

謝龍介也說，道路平整是城市最基本的公共建設，也是市民每天出門最直接的生活需求，而道路維護不能只靠民眾陳情後被動處理，應建立更積極的巡查與管理機制，從坑洞修補到整體路面品質改善，提升道路維護效率，降低因路面不平造成的交通事故風險。

民進黨台南市長候選人陳亭妃（前右二）9日持續鐵馬騎乘催票，大批支持者陪騎。（記者謝進盛／攝影）