柯志恩拋出演唱會高雄人優先購票 賴瑞隆：恐助長黃牛

國民黨高雄市長候選人柯志恩（左）拋出「高雄人優先購票」主張。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 高雄演唱會經濟引發「在地人優先購票」爭議，柯志恩主張兼顧居民權益並防堵黃牛，賴瑞隆與陳其邁則認為應審慎評估制度影響。

高雄演唱會1月至8月創造台幣36億元觀光 產值，國民黨 市長候選人柯志恩拋出「高雄人優先購票」主張，民進黨對手賴瑞隆質疑恐助長黃牛、衝擊外地客消費，市長陳其邁 認為應了解產業複雜性，遵循國際主流規範。柯則認為，陳其邁恐遭誤導，照顧在地居民與觀光客並非只能二選一。

演唱會該否讓在地人優先購票近來熱議，賴瑞隆昨受訪表示，高雄人優先購票恐會讓歌迷覺得不公平，反而造成負面效果，「柯志恩委員這樣的作法有很大的問題」。他指把世界天團邀到高雄，最重要的是尊重主辦方，展現最大的誠意與配合度。目前演唱會場次已排到明年6月，購票作法有所偏頗，可能帶來永久性影響，籲對手的「提議」，必須慎重。

陳其邁指，單日與停留過夜效益差別非常大，以南韓天團為例，若3天有15萬人，約7至8成外地粉絲，只要一半的人在高雄過夜，對商圈、夜市、餐旅影響就很大。高雄累積多年經驗建立成熟體系，售票也含括其中，要跟國際城市搶天團，符合國際主流規範比較好；建議候選人多深入了解演唱會產業複雜性，再提主張。

「陳市長可能被誤導」，柯志恩強調從未否定演唱會經濟，而希望再升級、深化，透過場租優惠鼓勵實名制、房價監測及平價住宿認證，防堵黃牛與旅宿哄抬房價，並研議保留少部分票券供高雄市民優先購買，讓承受交通噪音與交通負荷的市民也共享成果，愛爾蘭都柏林、英國倫敦都有相關制度借鏡。

議員邱于軒表示，柯志恩的主張並沒有要排擠外來觀光客。此外搭配戶籍或居住資格審核、實名制等配套，讓居民優先購票，可降低轉售套利空間，「不能把居民優先購票與黃牛問題畫上等號」。