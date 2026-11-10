我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張凌赫W盛典上主桌還穿高訂 「真升咖了」引爆熱搜

火雞吃到剩「骨架」拿去退貨 好市多居然允許退錢

公督盟嗆「聽話的狗」羞辱柯志恩 藍營要求公開道歉

記者鄭媁／台北10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨高雄市長候選人柯志恩 。（本報資料照片）
國民黨高雄市長候選人柯志恩 。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」批評柯志恩，遭國民黨痛批為人身攻擊，要求公督盟道歉並由張宏林下台，同時抨擊民進黨與范雲雙重標準。

公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」字眼批評國民黨高雄市長候選人柯志恩，國民黨台北市議員候選人陳冠安昨抨擊，再次證明公督盟早已沒有公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用不入流言論度柯志恩進行羞辱式的人身攻擊，相信全民都無法接受。他要求公督盟應公開道歉，張宏林應該辭職下台。

陳冠安昨在國民黨中央黨部舉行記者會表示，很遺憾看到公督盟張宏林發言公然羞辱柯志恩，以如此不入流、極端對立仇恨的人身攻擊方式，進行政治攻擊，就是告訴大家，綠營持續塑造其候選人當暖男，至於髒活都是由其他的側翼網軍、青鳥們來做，讓人看了非常痛心。

陳冠安表示，公督盟號稱要用公民來監督國會，自稱第三勢力公民團體，但這種言論再次證明，公督盟已沒有任何公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用如此不入流、非常荒誕的言論進行羞辱式的人身攻擊，相信社會大眾都無法接受。

對於民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的回應，陳冠安直斥毫無擔當，一點政治人物的品格都沒有。在如此嚴重的惡性事件中，賴瑞隆居然還想攻擊藍營，說這是選舉期間的連連看，他呼籲賴瑞隆不要總在背後扮暖男，讓綠營側翼、公民團體幹髒活，請賴瑞隆展現候選人的擔當與道德勇氣，正式回應這種不入流的政治攻擊言論。

國民黨發言人、台北市議員柳采葳也批評，民進黨立委范雲為作家廖玉蕙遭告發事件緩頰，呼籲不要因選戰霸凌任何人，而公督盟執行長張宏林竟公開以「聽話的狗」羞辱國民黨高雄市長候選人柯志恩，怎不見范雲同樣義憤填膺？難道綠營才有人權，藍營女性就不是人？

柳采葳指出，廖玉蕙公開指控台北市垃圾車替蔣萬安助選，市府已澄清是疫苗宣導。依法告發涉嫌散布不實資訊，竟被范雲扯成選舉霸凌。她質疑難道造謠可以不用負責，依法追究反而變成霸凌？這是什麼荒謬邏輯？

柳采葳質疑，公督盟執行長張宏林公然罵女性候選人是狗，這才是赤裸裸的人格羞辱，范雲平常高喊女權、反歧視，現在怎麼不出聲？難道柯志恩不是女性？還是范雲的性別平權，也要先看黨證顏色？

柳采葳表示，請范雲公開表態，是否譴責張宏林、要求公督盟向柯志恩道歉？反霸凌不能只反藍不反綠，女權不能只護綠不護藍！否則所謂性別平權，豈不淪為政治雙標？

精華 FAQ

  • 爭議起於公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」字眼批評國民黨高雄市長候選人柯志恩，隨即引發國民黨強烈反彈，認為這是羞辱式的人身攻擊。

  • 陳冠安指公督盟已失去公信力，淪為民進黨側翼與打手，並以不入流言論羞辱柯志恩。他要求公督盟公開道歉，張宏林應該辭職下台。

  • 柳采葳主要質疑民進黨立委范雲未對張宏林的辱罵表態，批評其反霸凌與女權立場有雙重標準。她認為若不譴責此事，所謂性別平權就只剩政治選擇性。

民進黨 國民黨

上一則

誠信遭疑 高為元拒華麗轉身 清大再開校務會 能否表決成焦點

下一則

最親台的美科技業CEO 台系鏈最怕黃仁勳下台

延伸閱讀

柯文哲站台柯志恩 轟賴瑞隆涉政治獻金 應比照他關一年

柯文哲站台柯志恩 轟賴瑞隆涉政治獻金 應比照他關一年
高雄隔空交火 蔣萬安合體柯志恩批霸權、賴清德集結府院黨挺「隆洋」

高雄隔空交火 蔣萬安合體柯志恩批霸權、賴清德集結府院黨挺「隆洋」
市長獎女孩代抽籤遭網軍霸凌 蔣萬安不捨 藍促沈伯洋遏歪風

市長獎女孩代抽籤遭網軍霸凌 蔣萬安不捨 藍促沈伯洋遏歪風
緊咬雲豹獻金案 柯志恩競辦：3年前 賴瑞隆選後悄撤告

緊咬雲豹獻金案 柯志恩競辦：3年前 賴瑞隆選後悄撤告

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
駐立陶宛台灣代表處被要求更名

駐立陶宛台灣代表處被要求更名
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助

收到IRS這封信別當詐騙 你或有資格領1000元退休補助
日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇

日本憂高市早苗APEC遭冷遇 知情人士：已向中方要求同等禮遇
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說