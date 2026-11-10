公督盟嗆「聽話的狗」羞辱柯志恩 藍營要求公開道歉

國民黨高雄市長候選人柯志恩 。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」批評柯志恩，遭國民黨痛批為人身攻擊，要求公督盟道歉並由張宏林下台，同時抨擊民進黨與范雲雙重標準。

公督盟執行長張宏林以「聽話的狗」字眼批評國民黨 高雄市長候選人柯志恩，國民黨台北市議員候選人陳冠安昨抨擊，再次證明公督盟早已沒有公信力，自甘墮落成為民進黨 的側翼與打手，用不入流言論度柯志恩進行羞辱式的人身攻擊，相信全民都無法接受。他要求公督盟應公開道歉，張宏林應該辭職下台。

陳冠安昨在國民黨中央黨部舉行記者會表示，很遺憾看到公督盟張宏林發言公然羞辱柯志恩，以如此不入流、極端對立仇恨的人身攻擊方式，進行政治攻擊，就是告訴大家，綠營持續塑造其候選人當暖男，至於髒活都是由其他的側翼網軍、青鳥們來做，讓人看了非常痛心。

陳冠安表示，公督盟號稱要用公民來監督國會，自稱第三勢力公民團體，但這種言論再次證明，公督盟已沒有任何公信力，自甘墮落成為民進黨的側翼與打手，用如此不入流、非常荒誕的言論進行羞辱式的人身攻擊，相信社會大眾都無法接受。

對於民進黨高雄市長候選人賴瑞隆的回應，陳冠安直斥毫無擔當，一點政治人物的品格都沒有。在如此嚴重的惡性事件中，賴瑞隆居然還想攻擊藍營，說這是選舉期間的連連看，他呼籲賴瑞隆不要總在背後扮暖男，讓綠營側翼、公民團體幹髒活，請賴瑞隆展現候選人的擔當與道德勇氣，正式回應這種不入流的政治攻擊言論。

國民黨發言人、台北市議員柳采葳也批評，民進黨立委范雲為作家廖玉蕙遭告發事件緩頰，呼籲不要因選戰霸凌任何人，而公督盟執行長張宏林竟公開以「聽話的狗」羞辱國民黨高雄市長候選人柯志恩，怎不見范雲同樣義憤填膺？難道綠營才有人權，藍營女性就不是人？

柳采葳指出，廖玉蕙公開指控台北市垃圾車替蔣萬安助選，市府已澄清是疫苗宣導。依法告發涉嫌散布不實資訊，竟被范雲扯成選舉霸凌。她質疑難道造謠可以不用負責，依法追究反而變成霸凌？這是什麼荒謬邏輯？

柳采葳質疑，公督盟執行長張宏林公然罵女性候選人是狗，這才是赤裸裸的人格羞辱，范雲平常高喊女權、反歧視，現在怎麼不出聲？難道柯志恩不是女性？還是范雲的性別平權，也要先看黨證顏色？

柳采葳表示，請范雲公開表態，是否譴責張宏林、要求公督盟向柯志恩道歉？反霸凌不能只反藍不反綠，女權不能只護綠不護藍！否則所謂性別平權，豈不淪為政治雙標？