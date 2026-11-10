指王鴻薇帶頭踢館洋流店 謝金河道歉

國民黨立委王鴻薇反嗆謝金河「幻聽嗎」？（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 謝金河原稱目擊王鴻薇在遼寧夜市帶頭踢館水餃店，後來改口澄清是誤認並致歉；王鴻薇則否認指控，批評假訊息並揚言採取法律行動。

財經專家謝金河宣稱目擊國民黨 立委王鴻薇帶頭踢館「洋流」水餃 店，引發討論。王鴻薇昨天否認曾有謝金河宣稱、指涉的情形，反嗆謝金河「幻聽嗎」？並說民視政論節目已公開向她致歉、下架新聞，要求謝金河要提出證據或下架不實言論，她也將採取必要法律行動。

謝金河稍後也透過臉書發文澄清，表示上周五晚間在遼寧夜市的造勢活動中，聽到有人喊出「蔣萬安 市長」、「大聲一點」等聲音，當時因現場人聲鼎沸，誤以為是王鴻薇所喊。如今確認並非王鴻薇發言，為避免造成當事人困擾，特此澄清，並向王鴻薇表達歉意。

蔣萬安本月6日到遼寧夜市掃街拜票，有民眾指控，一行人行經挺沈伯洋的又一村時，蔣的支持者圍在店門口喊「台北的市長蔣萬安」，形容是黑道圍事，王鴻薇則遭質疑向群眾鼓譟「大聲一點」，謝金河宣稱是目擊者，指去年又一村站出來罷免王鴻薇，王又到店前有踢館味道。

民視新聞台政論節目日前曾使用王鴻薇的頭像和非本人聲音接合，指控她「大聲一點」等語，被王鴻薇在其個人社群平台出示現場側錄影像怒嗆是錯誤指控，民視新聞稍早已公開致歉、下架新聞澄清。

王鴻薇昨天在立法院受訪說，謝金河自稱目擊者並指她喊「大聲一點」，請問幻聽了嗎？那根本不是她的聲音；同時民視製作的影片，一堆人在講話的聲音，再把她的頭像放進去，就把話硬塞到她嘴裡，報導合理、符合新聞倫理嗎？難道不是假新聞、假訊息嗎？

「接下來大翻車的就是謝金河。」王鴻薇諷，謝金河不是一個財經專家嗎？雖然謝對股市常常都是反指標，可是既然做這樣政治評論，請拿出證據。

王鴻薇也在臉書放上當日直播畫面，並指自己戴小型耳掛型麥克風，拿手握型麥克風是另一位女性里民，是最主要協助喊口號的人，與民視所播出指稱她發言的影片聲音完全不同；且出現「大聲一點」聲音的地點在清心福全店門口，也不是在「又一村」門口，除要求澄清外，她也會一併向警方報案，採取必要法律行動。