我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

綠「戒慎恐懼之夜」 主持人竟開黃腔扯「共享乳頭」

台灣新聞組／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨桃園市長候選人黃世杰（左起）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧、戒慎恐懼協會會長...
民進黨桃園市長候選人黃世杰（左起）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧、戒慎恐懼協會會長林俊憲、民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨宜蘭縣長候選人林國漳出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，與現場支持者一起宣讀「戒慎恐懼」入會宣言。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

民進黨「戒慎恐懼之夜」原欲傳達理性不對罵，卻因主持人脫口「共享乳頭」引發爭議，前立委沈富雄也批評民進黨未即時表態。

民進黨黨部6日在台北大直典華舉辦「戒慎恐懼之夜」活動，眾人最後高呼戒慎恐懼宣言，要支持者不隨挑釁起舞 、不互罵不爭論，保持歡樂與正向；不過主持組合「妹迪IN TAIWAN」卻因串場時說出「共享乳頭」等內容，引發演出尺度爭議。妹迪事後道歉，表示已看到外界的討論與指教，很抱歉讓部分觀眾感到不適。

本報系聯合報報導，「戒慎恐懼之夜」邀請不少北北宜桃候選人、樂團、KOL到場參與，民進黨台北市長候選人沈伯洋也到場表演一段脫口秀，沈伯洋脫口秀講稿酸度滿點，直呼蔣萬安應該也是大洋流船員，很多策略都模仿他，還包含飄帶、市政島，順報等，他才見完前議長蔣隨後也跟進，自嘲「好怕一個月後他也變成合格市長」，還重提蔣不願與他加Line等，台下觀眾也給予不少掌聲回應相當捧場。

另據台北中國時報報導，活動主持人「妹迪」竟說出「共享乳頭」，引爆爭議。妹迪是表妹（姚辰穎）與胡迪（謝明璋），為台灣新生代雙人台語喜劇漫才組合「妹迪 IN TAIWAN」的兩位成員。胡迪在串場時說，「你現在的意思就是說，正常來說，兩粒乳頭一定要對稱，才叫正常人就對啦！」「我問你，台灣科技如此進步，共享乳頭你沒聽過嗎？」表妹：「不要再講那個，我們講CPR，你講共享乳頭。」

針對「戒慎恐懼之夜」社群晚會串場主持竟開黃腔，前立委沈富雄8日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，在那個節目裡頭出現「共享乳頭」等內容，民進黨方面竟然都沒有人出來講兩句話，立委范雲這個平權主義者，到哪裡去了？

沈富雄表示，沈伯洋就是虛的，肚子裡頭沒有東西，所以連「共享乳頭」都可以想起來了，就是太奇怪了。他要求民進黨黨中央性平小組的這些要角表示一下，這個是物化女性、公然猥褻。

精華 FAQ

  • 活動最後高呼戒慎恐懼宣言，強調支持者不要隨挑釁起舞，也不要互罵或爭論，盼以歡樂、正向的方式凝聚支持者情緒。

  • 因主持人妹迪IN TAIWAN在串場時說出「共享乳頭」等內容，被外界認為帶有黃腔意味，因而引發演出尺度與公共場合言詞適當性的爭議。

  • 沈富雄認為民進黨相關人士與性平小組應出面說明，並直指這類說法有物化女性、公然猥褻疑慮，也批評民進黨對爭議反應不夠即時。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

上一則

峰會18日登場 台仍未公布APEC代表 藍質疑政治操作 綠：問題在大陸

下一則

摸頭搭肩遭認性騷 女師拿學生道歉簡訊求償被駁 嘆「人生被毀」

延伸閱讀

北市藍綠催票大戰 瞄準未表態者

北市藍綠催票大戰 瞄準未表態者
酸蔣萬安 沈伯洋稱問過老鼠 被回「沈委員你不了解市政」

酸蔣萬安 沈伯洋稱問過老鼠 被回「沈委員你不了解市政」
沈伯洋辯論後喊「恐懼」 羅智強批變回原形、暖男人設崩

沈伯洋辯論後喊「恐懼」 羅智強批變回原形、暖男人設崩
「北市其實沒贏」賴清德、蔡英文提醒綠營戒慎恐懼

「北市其實沒贏」賴清德、蔡英文提醒綠營戒慎恐懼

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職