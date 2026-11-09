綠「戒慎恐懼之夜」 主持人竟開黃腔扯「共享乳頭」

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左起）、民進黨新北市長候選人蘇巧慧、戒慎恐懼協會會長林俊憲、民進黨台北市長候選人沈伯洋、民進黨宜蘭縣長候選人林國漳出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜，與現場支持者一起宣讀「戒慎恐懼」入會宣言。(記者蘇健忠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 民進黨「戒慎恐懼之夜」原欲傳達理性不對罵，卻因主持人脫口「共享乳頭」引發爭議，前立委沈富雄也批評民進黨未即時表態。

民進黨 黨部6日在台北大直典華舉辦「戒慎恐懼之夜」活動，眾人最後高呼戒慎恐懼宣言，要支持者不隨挑釁起舞 、不互罵不爭論，保持歡樂與正向；不過主持組合「妹迪IN TAIWAN」卻因串場時說出「共享乳頭」等內容，引發演出尺度爭議。妹迪事後道歉，表示已看到外界的討論與指教，很抱歉讓部分觀眾感到不適。

本報系聯合報報導，「戒慎恐懼之夜」邀請不少北北宜桃候選人、樂團、KOL到場參與，民進黨台北市長候選人沈伯洋 也到場表演一段脫口秀，沈伯洋脫口秀講稿酸度滿點，直呼蔣萬安 應該也是大洋流船員，很多策略都模仿他，還包含飄帶、市政島，順報等，他才見完前議長蔣隨後也跟進，自嘲「好怕一個月後他也變成合格市長」，還重提蔣不願與他加Line等，台下觀眾也給予不少掌聲回應相當捧場。

另據台北中國時報報導，活動主持人「妹迪」竟說出「共享乳頭」，引爆爭議。妹迪是表妹（姚辰穎）與胡迪（謝明璋），為台灣新生代雙人台語喜劇漫才組合「妹迪 IN TAIWAN」的兩位成員。胡迪在串場時說，「你現在的意思就是說，正常來說，兩粒乳頭一定要對稱，才叫正常人就對啦！」「我問你，台灣科技如此進步，共享乳頭你沒聽過嗎？」表妹：「不要再講那個，我們講CPR，你講共享乳頭。」

針對「戒慎恐懼之夜」社群晚會串場主持竟開黃腔，前立委沈富雄8日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，在那個節目裡頭出現「共享乳頭」等內容，民進黨方面竟然都沒有人出來講兩句話，立委范雲這個平權主義者，到哪裡去了？

沈富雄表示，沈伯洋就是虛的，肚子裡頭沒有東西，所以連「共享乳頭」都可以想起來了，就是太奇怪了。他要求民進黨黨中央性平小組的這些要角表示一下，這個是物化女性、公然猥褻。