彰化選舉/謝典霖遭羈押仍設競總 母鄭汝芬淚求鄉親：用選票救父子

彰化縣議長謝典霖被羈押，競選總部8日成立，母親鄭汝芬（右一）和姊姊謝衣鳯（右二）現身，鄭汝芬哽咽致詞，請求鄉親用選票救回她的丈夫與兒子。(記者林敬家／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 謝典霖與父親涉案遭羈押之際，競總仍成立，鄭汝芬與藍營要角公開催票，並把案件延伸為司法改革與選舉寒蟬效應的政治議題。

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆因涉嫌違反公職人員選舉罷免 法及貪汙治罪條例，遭彰化地方法院裁定羈押禁見至今52天。謝典霖競選總部昨成立，謝母、前立委鄭汝芬致詞數度哽咽，懇託鄉親用選票把丈夫和兒子救回來。

鄭汝芬說，要不是有鄉親朋友相挺，她實在沒有勇氣站在這裡，「我們沒有用到特權，也沒有對司法評論，只希望鄉親好朋友把我的丈夫和兒子用選票救回來。」她說，每天睡前都會想到丈夫，不知道他在裡面有沒有想她，丈夫的辛苦她無法替他承受，到了這個年紀還被帶去那裡，生活上有很多不適，讓她相當不捨。

鄭汝芬一度情緒激動、哽咽拜託鄉親支持，「相信典霖和我的丈夫就會很快被你們救出來，讓服務團隊繼續服務。」

立委謝衣鳯說，她的弟弟謝典霖無法到場，她代替弟弟拜託大家支持連任。她並呼籲，既然各政黨候選人都已完成提名，希望大家共同支持獲提名的候選人順利當選。雖未直接點名國民黨彰化縣長提名人魏平政，但這番談話被解讀為對黨內提名人選的表態。謝衣鳯最後坦言，自己沒有太多話可以說，「有人問我為什麼都沒有笑容，但遇到這樣的事情，實在沒有心情笑得太高興」。

國民黨主席鄭麗文說，已與國民黨智庫及黨團討論，認為須全面推動司法改革，避免檢調動輒羈押取供。她指出，謝典霖遭羈押的情況，在台灣民主選舉史上相當罕見，美國選前期間司法高度自制，尤其羈押涉及人身自由，更應符合嚴格標準。

她認為，這種情況不只發生在彰化，而是全台灣都有，寒蟬效應正在發酵，民眾接到民調電話不願表態，尤其國民黨支持者表態率降低，擔心被做記號、遭國家機器對付。

立法院長韓國瑜表示，謝典霖遭收押，在台灣民主政治史上前所未見，因此昨天一定要到場支持。他強調，謝家對彰化的服務有目共睹，希望鄉親在重要時刻集中選票，全力支持謝典霖。

競總成立大會現場湧入約3000名支持者，花籃綿延全場，不少企業及支持者以「守正待明」、「清白昭雪」、「風雨同行」等字句表達支持。