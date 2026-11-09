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新聞評論／卓榮泰毀憲不副署 當然要以選票制裁

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立法院修正《老人福利法》，由中央有條件補助65歲以上長者健保費，行政院長卓榮泰再...
立法院修正《老人福利法》，由中央有條件補助65歲以上長者健保費，行政院長卓榮泰再度祭出不副署手段。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評卓榮泰不副署長者健保費補助案，指其違憲又逆民主，並認為中央補助長者健保費本屬跨黨派共識，最終應交由選票決定。

立法院修正《老人福利法》，由中央有條件補助65歲以上長者健保費。行政院長卓榮泰再度祭出不副署手段，拒絕補助長者健保費，但又說願意與立院協商。卓榮泰不僅違法違憲，且悍然違背跨越黨派的共識，不願承擔照顧長者責任，在選票壓力下才擺出願意協商的虛矯姿態，這種逆民主的權力傲慢，當然要用選票制裁。

賴清德總統在屏東造勢場上，認為明年屏東長者免健保費「妥當了」，正是認為這項政策對選舉有助益；而多位民進黨縣市長候選人也都主張補助長者健保費。其實，目前已有16縣市實施長者免申請自動補助代繳做法，立法院只不過是讓各縣市做法一致，不分富縣窮縣，將過去由地方付錢改為中央補助。卓榮泰卻大跳腳，聲稱侵害行政權，違反權力分立原則。

根據估算，這筆經費約需400億元（台幣，下同），衛福部長石崇良說會負擔轉嫁，加重15到64歲工作者負擔，對世代公平造成衝擊；行政院也稱有違代際正義。但地方出錢符合代際正義，中央出錢就違反代際正義，這是什麼邏輯？

400億元多嗎？去年在野黨主張普發現金1萬元，當時行政院也力擋到底，卓揆一樣痛批違法違憲，但最後決策大轉彎，因為民進黨認為大罷免失敗，普發現金絕對是影響投票的重要議題。今年民進黨學聰明了，主動提出「AI紅利」分享全民每人1萬元，在總預算中編列了2357億元；不管這是不是「公開買票」，這筆帳至少可以補助長者健保費6年，為什麼政府大撒幣就不是「鉅額財政負擔」？

補助長者健保費其實也是減輕「三明治世代」的負擔，因為多數長者健保依附子女，健保費是子女在繳，立法院的決定等於是統一由政府來分擔三明治世代的負擔。另外，明年總預算還有1筆1853億元的兒少成長津貼，整體育兒津貼預算則高達2100億元，足足是長者健保補助的5倍有餘。政府只顧小而不顧老嗎？卓榮泰不副署，就是昭告民進黨政府不願承擔老人福利。

民進黨一向善於利用政策討好民眾，當年時任民進黨主席許信良打出老人年金牌，繼而力推老農津貼，為民進黨在農業縣市選舉立下汗馬功勞，也成為選舉時狂打福利牌的濫觴。如今在野黨將津貼加碼，政院就說違憲；如果真違憲，從民進黨開始也違憲幾十年了。台北市早在20年前就推動長者健保補助，近年各縣市也視財政狀況有不同的補助，造成一國多制，立院是把「暫行」、紛亂的制度回歸法制；行政院在乎的只是中央出錢，哪裡有什麼憲法、法理觀點。

立院表決時，民進黨讓參選縣市長的立委不出席投票，說白了，就是避免這些立委尷尬，不使他們投票行為和自己政見相違背的窘態畢露。但民進黨拒絕補助長者健保費已經發酵，成為地方選戰攻防焦點。此所以卓榮泰過去八次不副署，態度強硬，第九次不副署後卻急著說願意協商。但他否定國會決議，再要求立院按政院條件協商，看不到半點誠意。民進黨如能拋棄政黨對立的政治眼鏡，就會同意補貼長者健保費其實是跨黨派的共識，只是民進黨不樂見藍白搶先，所以行政院決定不副署後，又喊話協商。

卓榮泰違憲成習慣，行使自創的「超級否決權」，棄國會和憲政民主於不顧。不過，對在野黨來說，卓榮泰此舉也如同「丞相賜箭」，提醒民眾賴政府有多惡霸，正好學習美國期中選舉，讓賴政府知道選民不同意你這種破壞民主作風，不容民進黨政府任意傷害長者福利。

精華 FAQ

  • 文章主要批評卓榮泰對立法院通過的長者健保費補助案採取不副署，認為此舉不僅阻擋老人福利，也被作者視為違法違憲、權力傲慢的表現。

  • 作者認為此政策只是把原本地方零散做法統一為中央補助，且已有16縣市在做，屬跨黨派共識；中央若出錢並不違反正義，反而能減輕三明治世代負擔。

  • 文章主張把這次不副署視為賴政府破壞民主與忽視長者福利的證據，呼籲選民在未來投票時對民進黨進行制裁，讓執政者為政策決定付出政治代價。

民進黨 賴清德 卓榮泰

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