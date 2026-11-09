我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

都更過招 蔣萬安酸沈伯洋「選後再說」

記者林麗玉洪子凱／台北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長候選人沈伯洋推「無限都更」政見，稱國有地盤點「傾向選後再說」，台北...
民進黨台北市長候選人沈伯洋推「無限都更」政見，稱國有地盤點「傾向選後再說」，台北市長蔣萬安昨酸「是用瞎猜？還是留選後不敢接受民眾檢驗？」圖為蔣萬安（中）9日拜票。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

台北市長選戰聚焦都更攻防，蔣萬安批沈伯洋政見講不清楚、選後再說，沈則回應市府人力不足且其主張與現行作法不同。

台北市長選戰白熱化，民進黨候選人沈伯洋推「無限都更」政見，日前稱國有地盤點「傾向選後再說」；台北市長蔣萬安昨酸「是用瞎猜？還是留選後不敢接受民眾檢驗？」沈昨則稱都發局現在嚴重缺人力，才導致很多政策難推動。

蔣萬安昨也喊話沈伯洋，接下來倒數十九天，沈對自己提出的很多政見，辯論會上沒有好好說清楚、或不敢講清楚的，可以在接下來兩場公辦政見會清楚說明，「千萬不要到時候又說選後再講或瞎猜的。」

首都市長選戰近期聚焦都更議題攻防，蔣萬安說，推動任何政見都必須要接受民眾檢驗，沈提出都更政見被問國有地在哪裡，有多少、能不能使用？這些都必須要清楚說明，而不是選前喊很多口號。

日前沈伯洋稱台北市兒虐案六都居首數據「用猜的」，蔣昨再酸沈伯洋盤點國有地「選後再說」，難道也是用瞎猜的？反觀蔣市府團隊有許多具體實績，每一項都是扎扎實實，關於都更，不管是信維整宅、斯文里、南機場、虎林街等公辦都更，都是非常具體政績，也是爭取民眾支持的基礎。

蔣也強調，一個負責任的市長，一定是把各項政策清楚說明，包括推動期程、預算規模、預期效益等，要經得起檢驗，但沈很多政策講不清楚。

針對都更政見，沈伯洋昨表示，都發局、住都中心嚴重缺乏人力，很多政策其實很難做，北市府今年九月過後有發布一些新的方式補人，某種程度也是肯定他之前所提的政見。至於他所提出的「無限都更」，包括都更量能往上加或新的住屋交換平台等做法，都不是北市府原本的作法。

北市都發局也針對沈伯洋所提住宅政策，表示市府都已在執行路上；沈昨回應，他提出的服務團，並非北市府已經在做的都更服務團，而是老宅延壽服務團，與市府不同。

精華 FAQ

  • 蔣萬安認為沈伯洋在都更議題上說法含糊，對國有地盤點等關鍵問題又稱選後再說，質疑其是否瞎猜，並強調政見應接受民眾檢驗。

  • 沈伯洋表示，北市都發局與住都中心人力明顯不足，導致很多政策難以推動；他也指出，自己提出的無限都更與住屋交換平台，並非市府既有作法。

  • 爭點包括國有地能否盤點與使用、無限都更的實際可行性，以及老宅延壽服務團與市府現行都更服務團是否相同，雙方各自強調不同政績與做法。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

上一則

市府遷移政見隔空交鋒 柯志恩喊話陳其邁「別為選戰耗支持」

下一則

台中決戰 藍質疑何欣純缺席立院老人健保補助投票

延伸閱讀

沈伯洋拋「無限都更」 蔣競辦：土地、財源在哪？

沈伯洋拋「無限都更」 蔣競辦：土地、財源在哪？
電視辯論 蔣萬安猛攻沈伯洋：已讀亂回、若當市長，台北漂流到哪

電視辯論 蔣萬安猛攻沈伯洋：已讀亂回、若當市長，台北漂流到哪
重磅快評／陪伴型都更 沈伯洋一句話露餡了

重磅快評／陪伴型都更 沈伯洋一句話露餡了
羅智強評辯論：蔣萬安自信壓制 沈伯洋心虛想藉第2場翻盤

羅智強評辯論：蔣萬安自信壓制 沈伯洋心虛想藉第2場翻盤

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職