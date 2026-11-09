都更過招 蔣萬安酸沈伯洋「選後再說」

民進黨台北市長候選人沈伯洋推「無限都更」政見，稱國有地盤點「傾向選後再說」，台北市長蔣萬安昨酸「是用瞎猜？還是留選後不敢接受民眾檢驗？」圖為蔣萬安（中）9日拜票。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰聚焦都更攻防，蔣萬安批沈伯洋政見講不清楚、選後再說，沈則回應市府人力不足且其主張與現行作法不同。

台北市長選戰白熱化，民進黨 候選人沈伯洋 推「無限都更」政見，日前稱國有地盤點「傾向選後再說」；台北市長蔣萬安 昨酸「是用瞎猜？還是留選後不敢接受民眾檢驗？」沈昨則稱都發局現在嚴重缺人力，才導致很多政策難推動。

蔣萬安昨也喊話沈伯洋，接下來倒數十九天，沈對自己提出的很多政見，辯論會上沒有好好說清楚、或不敢講清楚的，可以在接下來兩場公辦政見會清楚說明，「千萬不要到時候又說選後再講或瞎猜的。」

首都市長選戰近期聚焦都更議題攻防，蔣萬安說，推動任何政見都必須要接受民眾檢驗，沈提出都更政見被問國有地在哪裡，有多少、能不能使用？這些都必須要清楚說明，而不是選前喊很多口號。

日前沈伯洋稱台北市兒虐案六都居首數據「用猜的」，蔣昨再酸沈伯洋盤點國有地「選後再說」，難道也是用瞎猜的？反觀蔣市府團隊有許多具體實績，每一項都是扎扎實實，關於都更，不管是信維整宅、斯文里、南機場、虎林街等公辦都更，都是非常具體政績，也是爭取民眾支持的基礎。

蔣也強調，一個負責任的市長，一定是把各項政策清楚說明，包括推動期程、預算規模、預期效益等，要經得起檢驗，但沈很多政策講不清楚。

針對都更政見，沈伯洋昨表示，都發局、住都中心嚴重缺乏人力，很多政策其實很難做，北市府今年九月過後有發布一些新的方式補人，某種程度也是肯定他之前所提的政見。至於他所提出的「無限都更」，包括都更量能往上加或新的住屋交換平台等做法，都不是北市府原本的作法。

北市都發局也針對沈伯洋所提住宅政策，表示市府都已在執行路上；沈昨回應，他提出的服務團，並非北市府已經在做的都更服務團，而是老宅延壽服務團，與市府不同。