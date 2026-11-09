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黑白集／黃色小鴨可說嘴 大巨蛋不值一提？

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民進黨高雄市長候選人賴瑞隆13年前推動「黃色小鴨」，至今仍是他的主打政績。（本報...
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆13年前推動「黃色小鴨」，至今仍是他的主打政績。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

本文以鴨與蛋對比，批評民進黨在北高政績評價上雙重標準，並稱蔣萬安任內的大巨蛋、輝達與鮮奶政策更具實績。

選戰倒數，北高烽火連天。台北市長蔣萬安4年來落實「輝達、鮮奶、大巨蛋」，卻被綠營嫌到似乎不值一提；反觀民進黨高雄市長候選人賴瑞隆13年前推動「黃色小鴨」，至今仍是他的主打政績。民進黨「重南輕北」，鴨、蛋待遇大不同。

台灣棒壇催生32年的大巨蛋，終於在蔣萬安任內啟用，中職總冠軍賽不必再日曬雨淋，天王周杰倫也大讚「這個市長很給力喔！」身為中職會長的民進黨立法院黨團總召蔡其昌宣稱，民進黨台北市長候選人沈伯洋若當選，「讓大巨蛋真正成為一個棒球場」，看似棒球優先，卻是政治掛帥，還沒討好球迷，就先得罪歌迷。

蔣市府爭取輝達總部落腳北市、擘畫AI廊帶，沈伯洋吐槽「廊什麼帶」。行政院長卓榮泰則出面搶功，避談賴政府曾打算將Nvidia（輝達，另譯英偉達）選址移往南台灣；卓榮泰當年推不動「班班喝鮮乳」，最後也是蔣萬安說到做到。

民進黨寄望「台北不順」，洋流才能順起來，對台北的進步視而不見。沈伯洋理直氣壯「猜測」北市兒虐是六都之首，與事實不符，卻無視高雄驚人的兒虐致死案例。黨同伐異、南北有別，國民黨高雄市長候選人柯志恩揶揄，賴瑞隆自稱深耕高雄20年，至今還在賣弄黃色小鴨。

「綠色小鴨」和「藍色巨蛋」形同政治雙標，問題不在鴨或蛋，而在政客的腦袋。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 文章指民進黨對北高政績採取雙重標準，對高雄的黃色小鴨長期宣傳，卻輕忽台北的大巨蛋、輝達與鮮奶等施政成果，呈現重南輕北的政治態度。

  • 文中認為蔣萬安任內讓大巨蛋啟用、爭取輝達總部落腳、推動班班喝鮮奶，都是可見的具體政績，甚至比起被拿來作為話題的選舉攻防更有實質成果。

  • 文章最後強調，真正的問題不在黃色小鴨或大巨蛋本身，而在政客以政治立場評斷城市建設，透過南北差別對待與口水戰掩蓋治理成效。

蔣萬安 沈伯洋 周杰倫

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