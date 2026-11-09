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竹北藍白合 蔣萬安錄影挺邱臣遠驚喜「現聲」

記者郭政芬黃羿馨／新竹9日電
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民眾黨竹北市長候選人邱臣遠（前左三）8日舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，前主席柯文哲...
民眾黨竹北市長候選人邱臣遠（前左三）8日舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，前主席柯文哲（前左二）、主席黃國昌（前右）也先後登台。（記者郭政芬／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

邱臣遠竹北造勢大會匯集蔣萬安、趙少康、柯文哲與黃國昌助陣，藍白合與下架民進黨成為主軸，並把地方選戰升高為全國政治象徵。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚舉辦「全台挺臣遠」造勢大會，台北市長蔣萬安預錄影片加油，相信邱臣遠累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北愈來愈好。中廣董事長趙少康親自站台，喊話國民黨眼光必須放遠，絕對不能「因小失大」，還三度高喊「支持藍白合、下架民進黨」。

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌也先後登台，分別喊出「挽救台灣就要從新竹開始」及「義無反顧，拚到底」，將竹北選戰拉高至全國政治層次。

蔣萬安以錄影方式驚喜「現聲」，台下民眾歡呼聲不斷。蔣萬安說，邱臣遠是他以前在立法院的好同事，「非常了解他的為人，是一位認真、負責、用心，而且願意做事的人」，相信邱過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北愈來愈好。

趙少康表示，當初國民黨與民眾黨討論竹北市長人選時，他就多次主張兩黨應共推邱臣遠，因為這不只是竹北市長選舉，更具有藍白合的全國象徵意義。大黨不應有「吃乾抹淨」心態，政治不能只看眼前得失，地方選舉牽動全國政治，不能因為一個竹北，影響其他地方的合作。

柯文哲批評，賴政府製造社會對立，現在連到小吃店吃飯，都要擔心是否引來青鳥攻擊。柯文哲將竹北選戰定位為民眾黨扭轉選舉局勢的關鍵，必須取得勝利。

黃國昌表示，目標只有一個，就是打贏選戰，竹北選戰也象徵台灣第三勢力能否走出自己的道路。2024年大選，民眾黨喊出「義無反顧，拚一次」，過去兩年多民眾黨在國會的表現，已證明對選民開出的支票不是「芭樂票」，一定說到做到。

立法院長韓國瑜昨到新竹縣輔選徐欣瑩，相信她接棒後，讓世界看見新竹的優秀，「我對徐欣瑩充滿信心。」新竹縣前縣長范振宗、邱鏡淳、現任縣長楊文科及多名藍營民代都到場力挺。

精華 FAQ

  • 蔣萬安以預錄影片表態，稱邱臣遠是他在立法院的好同事，認真、負責又用心，並相信對方累積的經驗能帶到竹北，讓城市發展愈來愈好。

  • 趙少康主張藍白應共推邱臣遠，認為竹北市長選舉具有全國象徵意義，呼籲國民黨不要因小失大，並三度高喊支持藍白合、下架民進黨。

  • 柯文哲批評賴政府製造對立，認為竹北是民眾黨扭轉局勢的關鍵；黃國昌則說目標只有打贏選戰，並把這場勝負視為第三勢力能否走出道路的重要指標。

蔣萬安 趙少康 黃國昌

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