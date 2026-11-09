我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

萬川合體 李四川：我蓋巨蛋 對手行嗎

台灣新聞組／新北9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川8日在三重再度「萬川合體」，蔣萬安（右）登台...
台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川8日在三重再度「萬川合體」，蔣萬安（右）登台為國李四川（左）助講。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安與李四川在新北合體造勢，主打李四川工程經驗、行政能力與大巨蛋等政績，同時批評法規落後與民進黨補助政策，呼籲選民支持。

台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川昨晚在三重再度「萬川合體」，對於外界質疑年齡大，李四川說，「年紀大是優點」，因為長年累積的經驗不是對手能取代，「我蓋過大、小巨蛋，我的對手有這個能力嗎？」蔣萬安大力稱讚李四川是台北市最珍貴的寶藏，自己忍痛割愛送到新北，呼籲新北選民支持李四川，讓雙北共榮共好。

蔣萬安說，台北大巨蛋歷經多年紛擾，李四川運用工程專業盯緊安全及施工進度，透過協調讓大巨蛋完工啟用；公館圓環連續7年列為台北市交通事故熱點第一名，李四川堅持人民安全不能打折，將原訂逾60天的工程縮短至17天完成，並填平地下道。

蔣萬安表示，輝達海外總部落腳北士科，從地上權、契約內容到法規修正，李四川逐一處理，直到簽約完成後才思考下一步選舉安排，展現了責任感。輝達投資超過400億元（台幣，下同）、帶來上萬個工作機會，也有助於新北年輕人就業。

李四川說，他做了40年公共工程及行政工作，體會到「有經驗，就會有方法」。他68歲仍決定投入選舉，除了希望繼續推動建設，也希望讓年輕人相信，只要努力、制度公平，就有向上機會。政府更應檢討與城市發展脫節的法規，他以台北大巨蛋舉辦演唱會的法規問題為例，部分規定早已跟不上城市發展需求，甚至活動已排到數年後，制度上仍被視為「臨時」使用。

李四川呼籲支持者一定要出門投票，不能因現場氣氛熱烈或任何民調數字被影響，如對今晚支持者做民調，「我支持度也100%」，但真正選舉不能只看造勢場合的氣氛。

此外，李四川昨質疑卓榮泰封殺新北逾80萬長者健保費補助，顯然心中只有選舉、沒有人民，且蘇巧慧在卓院長面前不敢為新北長輩說一句話，對照蘇巧慧家族可以拿到政府逾4000萬投資及補助，卻對長輩每個月幾百元健保補助都不願意，這樣公平嗎？蘇巧慧則與政院同調表示，預算編列應經立法院與行政部門討論。

精華 FAQ

  • 兩人主打李四川的工程與行政經驗，強調他處理大巨蛋、公館圓環與輝達設廠等案例的能力，並訴求新北選民支持他，讓雙北共榮共好。

  • 李四川認為年紀大反而是優點，因為40年累積的公共工程與行政經驗，能帶來解題能力與執行方法，不是年輕對手可以取代的。

  • 李四川批評法規跟不上城市發展，以大巨蛋演唱會制度為例，也質疑卓榮泰封殺新北長者健保補助，認為綠營只顧選舉、忽視人民需求。

蔣萬安 李四川

上一則

曹興誠喻邪靈 蔣萬安：熟悉的大罷免回來了

延伸閱讀

蔣萬安、李四川合體造勢 盼選民支持會做事的人

蔣萬安、李四川合體造勢 盼選民支持會做事的人
萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓 藍綠陸軍大動員 沈伯洋南下台中

萬川合體 蔣萬安批國家機器打壓 藍綠陸軍大動員 沈伯洋南下台中
蔣萬安競總成立吹響反攻號角 「三子」同台相挺

蔣萬安競總成立吹響反攻號角 「三子」同台相挺
Nvidia進駐北市內政部協助？ 藍委批卓榮泰：出張嘴搶功

Nvidia進駐北市內政部協助？ 藍委批卓榮泰：出張嘴搶功

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
前華亞科技公司方姓工務處課經理，任職期間涉嫌與同事合謀，擅自重製華亞科晶圓廠建廠、廠務管線及生產系統等營業秘密，離職後赴中企任職，桃園地檢署依違反營業秘密法等罪嫌起訴。(本報系資料照)

拷貝建廠機密赴中國長江存儲任職 前華亞科經理遭起訴

2026-11-07 12:35
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職