萬川合體 李四川：我蓋巨蛋 對手行嗎

台北市長蔣萬安、新北市長候選人李四川8日在三重再度「萬川合體」，蔣萬安（右）登台為國李四川（左）助講。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安與李四川在新北合體造勢，主打李四川工程經驗、行政能力與大巨蛋等政績，同時批評法規落後與民進黨補助政策，呼籲選民支持。

台北市長蔣萬安 、新北市長候選人李四川 昨晚在三重再度「萬川合體」，對於外界質疑年齡大，李四川說，「年紀大是優點」，因為長年累積的經驗不是對手能取代，「我蓋過大、小巨蛋，我的對手有這個能力嗎？」蔣萬安大力稱讚李四川是台北市最珍貴的寶藏，自己忍痛割愛送到新北，呼籲新北選民支持李四川，讓雙北共榮共好。

蔣萬安說，台北大巨蛋歷經多年紛擾，李四川運用工程專業盯緊安全及施工進度，透過協調讓大巨蛋完工啟用；公館圓環連續7年列為台北市交通事故熱點第一名，李四川堅持人民安全不能打折，將原訂逾60天的工程縮短至17天完成，並填平地下道。

蔣萬安表示，輝達海外總部落腳北士科，從地上權、契約內容到法規修正，李四川逐一處理，直到簽約完成後才思考下一步選舉安排，展現了責任感。輝達投資超過400億元（台幣，下同）、帶來上萬個工作機會，也有助於新北年輕人就業。

李四川說，他做了40年公共工程及行政工作，體會到「有經驗，就會有方法」。他68歲仍決定投入選舉，除了希望繼續推動建設，也希望讓年輕人相信，只要努力、制度公平，就有向上機會。政府更應檢討與城市發展脫節的法規，他以台北大巨蛋舉辦演唱會的法規問題為例，部分規定早已跟不上城市發展需求，甚至活動已排到數年後，制度上仍被視為「臨時」使用。

李四川呼籲支持者一定要出門投票，不能因現場氣氛熱烈或任何民調數字被影響，如對今晚支持者做民調，「我支持度也100%」，但真正選舉不能只看造勢場合的氣氛。

此外，李四川昨質疑卓榮泰封殺新北逾80萬長者健保費補助，顯然心中只有選舉、沒有人民，且蘇巧慧在卓院長面前不敢為新北長輩說一句話，對照蘇巧慧家族可以拿到政府逾4000萬投資及補助，卻對長輩每個月幾百元健保補助都不願意，這樣公平嗎？蘇巧慧則與政院同調表示，預算編列應經立法院與行政部門討論。