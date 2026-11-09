學者：投票率是新北勝負關鍵 李四川要爭取女性支持

新北市市長選舉支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心

AI摘要 文章摘要整理： 新北市長選戰民調呈現五五波，學者指出未表態選民與投票率將決定勝負，李四川需補強女性支持，蘇巧慧則盼鞏固優勢。

本報系聯合報新北市長選舉民調 出爐，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川 分別獲得4成2及3成9選民支持。學者認為，民調顯示雙方勢均力敵，1成9未表態的選民與投票率，將成為最後關鍵；而李四川在40歲以下的選民僅落後蘇巧慧3個百分點，顯示在爭取年輕選民的認同方面，並未居下風。

文化大學社會學院兼任教授曲兆祥指出，民調顯示雙方勢均力敵，但藍營投票率低於綠營，從表態積極度就能看得出，最後決定勝負關鍵，將取決於投票率，以及中間選民投票意向，這群人明顯還在猶豫中，其中偏「淡藍」的會稍多一點，這群人是否出來投票，也將決定投票率高低。

曲兆祥表示，上屆新北市長選舉投票率為56.6%，一般來講投票率高低決定於年輕族群，即便高，天花板應該在6成，多出來2%到3%的選票，很可能就是決定最後勝負的人；如果設定3%差距，來回勝負就是差1.5，往哪邊偏非常關鍵，藍綠陣營誰能催出最多票，就會是贏家。

台藝大廣播電視學系教授賴祥蔚指出，最新民調數據反映了多數新北市民的感受，就是這次選舉應該是五五波，李四川、蘇巧慧各有優勢；比較值得關注的是，交叉分析顯示李四川在年輕選民的部分沒有居於劣勢，但女性選民卻大幅落後蘇巧慧。

賴祥蔚指出，如果到投票日都繼續維持這個態勢，最後決勝負的會是兩個陣營的投票率。對於未表態的選民，他認為，蘇巧慧應該鞏固現有的支持者，繼續強化既有形象及定位；李四川則是要設法突破女性支持者大幅落後的困境。

台北大學公行系教授劉嘉薇表示，李蘇支持度在誤差範圍內，1成9的未表態選民成為關鍵。李四川在積極經營陸戰之際，可再強化空戰，接觸更多不同教育程度和年齡層的選民；蘇巧慧則可在交通議題上，爭取男性選民突破。

劉嘉薇指出，美國期中選舉，民主黨拿下兩院，可見人民在意的還是能不能過好生活，新北也是如此。

李四川競選辦公室表示，對於選情脈動，李四川及團隊始終審慎面對，從來沒有樂觀的本錢，從聯合報最新民調數據看來，戰況確實十分膠著。李四川競辦也對支持者喊話「多你一票才會贏，少你一票可能就會輸！」

蘇巧慧則說，從900天前民調支持度落後兩位數，到現在能在多家民調中取得領先，證明她堅持講政見、講願景、舉辦各式有創意又溫暖的文宣活動，得到大多數新北市民支持。選戰剩不到20天，她有自信能夠贏下11月28日選舉，終止負面選戰的風氣，帶領新北走向新時代。