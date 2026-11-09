聯合報民調／新北戰況膠著 蘇巧慧領先李四川3個百分點

新北市長最新選情民調發現，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川分別獲得4成2及3成9選民支持。圖為新北巿長侯友宜（左）8日為李四川（中）成立新店大文山區競總助陣。(記者黃義書／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聯合報新北市長民調顯示，蘇巧慧以4成2支持度微幅領先李四川3個百分點，差距在誤差範圍內，1成9未決定選民成為勝負關鍵。

本報系聯合報新北市長最新選情民調 發現，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川 分別獲得4成2及3成9選民支持，藍綠雙方勢均力敵；兩人的勝選聲勢也相當，3成7選民看好李四川當選，3成6認為蘇巧慧勝選希望大，1成9未決定選民將左右選戰最終結果。

新北市長選戰3人角逐，除了國民黨李四川、民進黨蘇巧慧，還有無黨籍蘇輝湟參選。調查發現，6成9新北選民關心這次市長選情，2成5不關心；其中蘇巧慧支持者有8成關心選情，高於李四川支持者的7成6。

如果明天投票，新北選情目前呈現膠著狀態，4成2選民支持蘇巧慧，3成9支持李四川，雙方差距在抽樣誤差範圍內；蘇輝湟選票浮現不多，支持度不到1%，1成9選民仍未決定投誰，如何催出游離選票，是雙方最後衝刺的重點。

交叉分析發現，兩性選民對蘇巧慧和李四川的支持度呈現明顯對比。李四川在男性選民中獲得4成6支持，領先蘇巧慧7個百分點；蘇巧慧則較獲女性選民的青睞，以4成4支持度超前李四川12個百分點。

從年齡差異來看，蘇巧慧在40至59歲及60歲以上選民中，都獲得4成1支持，和李四川的3成8不相上下；40歲以下選民中，4成4挺蘇，4成1擁李，兩人也不分軒輊。

從議員選區來看，蘇巧慧在蘆洲三重、樹林鶯歌土城三峽地區較占優勢，都以4成7支持度領先李四川14到17個百分點；李四川則在新店及中永和地區較獲青睞，支持度超前蘇巧慧10個百分點以上；至於板橋地區，3成6擁李，4成2挺蘇，蘇略占優勢。

政黨傾向差異方面，國民黨支持者有8成6力挺李四川，民進黨支持者則有9成1擁護蘇巧慧，藍綠基本盤大致歸隊；民眾黨支持者有8成2支持李四川，僅1成支持蘇巧慧；中立選民中，李、蘇不分軒輊，支持度分別為2成9及3成1，3成9仍在觀望。

從勝選聲勢來看，3成7選民看好李四川當選，3成6看好蘇巧慧，2成7選民無法預測誰會當選。中立選民中，2成5看好李勝出，2成5覺得蘇當選希望大，5成無法判斷誰能勝出。

好感度方面，4成2選民喜歡蘇巧慧，2成5不喜歡，3成3無意見；李四川則有3成8選民喜歡，2成4不喜歡，3成8無意見，兩人喜好度評價相當。

從政表現方面，4成3選民滿意李四川從政以來的表現，1成6不滿意；蘇巧慧從政表現則有4成1滿意，2成1不滿意，兩人都有約4成選民無法評價從政表現優劣。

至於誰提出的市政願景較吸引人，3成1選民認同蘇巧慧，2成8認同李四川，兩人平分秋色，4成無意見。

這次調查於11月1日至7日進行，成功訪問了1114位設籍新北市的成年民眾，另有261人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，並依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。

新北市長最新選情民調發現，民進黨蘇巧慧與國民黨李四川分別獲得4成2及3成9選民支持。圖為蘇巧慧（中）8日回防綠營票倉，在三民高中辦造勢晚會，副總統蕭美琴（右）站台。（記者許正宏／攝影）

新北市市長選情 資料來源／聯合報系民意調查中心