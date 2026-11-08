老福法政院不副署 卓榮泰再喊協商 白營：說要協商是天大笑話

立法院日前三讀通過「老人福利法」第22條修正，行政院決定不予副署，行政院卓榮泰7日表達立場，表示行政院仍表達高度誠意，樂意且主動與立法院重啟協商。(記者黃仲裕／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 行政院不副署老人福利法修正案後，卓榮泰主張可與立法院協商，但藍白陣營質疑政院失信、雙標，並批評其拒絕照顧長輩。

行政院不副署立法院藍白表決通過的老人福利法修正案，引起在野陣營抨擊不重視老人福利。行政院長卓榮泰 昨說，行政院願意也會主動跟立法院談更合理的規畫，而不是用表決硬要政院破壞施政規畫。此話一出，藍營批評，政院沒有權力要求國會只通過讓卓榮泰滿意的法案；白營則諷刺，一個沒有誠信的行政院長說要協商，真是天大笑話。

台中市長盧秀燕 昨批卓榮泰不副署的理由荒謬，台中做得到老人健保補助，民進黨卻做不到，就應換黨執政。民眾黨主席黃國昌 也說，多個綠營縣市長候選人有類似政見，結果卓榮泰與賴清德總統不副署、不公布，顯現民進黨的雙標與權力傲慢。

國民黨新北市長候選人李四川表示，政院不副署影響新北市80幾萬名長輩，希望對手蘇巧慧問卓榮泰，為何拒絕照顧長輩。

交通部公路局昨舉行東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程通車典禮，卓榮泰以小朋友表演擊鼓為例，指不同大小的鼓必須維持一致節奏，立法院與行政院推動國政也應步調一致，避免互相干擾。

卓榮泰表示，政府並未輕忽長照福利；老人福利已有現行制度運作，行政院歡迎立法院協商，討論財政負擔及實施步驟都能獲得雙方理解且具可行性的方案；兩院應好好溝通，而非透過表決要求行政院不顧財政規畫，打亂整體施政安排。

立法院長韓國瑜前天替國民黨台中市長候選人江啟臣站台，提出打通28公里中央山脈、將國道6號延伸至花蓮的構想，卓榮泰昨反問「難道破壞憲政體制後，就要破壞國家的護國群山嗎？」

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，立法院依法審議、表決、通過法律，是民主憲政的正常運作，不是卓榮泰口中的「硬要行政院」。

許宇甄說，卓榮泰一方面拒絕副署，一方面又聲稱願意協商，根本是先否定國會決議，再要求立法院接受行政院的條件；拒絕副署不是協商，行政院更沒有權力要求國會只能通過自己滿意的法律。

民眾黨團總召陳清龍指出，一個沒有誠信的行政院長，說要與立法院協商，真是天大笑話。今年4月朝野協商，卓榮泰承諾在總預算案付委後6個月內，提出軍警消待遇調整的院版修法，連白紙黑字都能跳票，如何跟毫無誠信的行政院長協商？