新聞眼／兩個卓榮泰 口頭善意實際對抗
本文批評民進黨在選舉與國會監督間切換兩種姿態，卓榮泰表面釋出協商善意，實際卻以強硬手段反制立院決議，顯示行政立法對抗升高。
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本文批評民進黨在選舉與國會監督間切換兩種姿態，卓榮泰表面釋出協商善意，實際卻以強硬手段反制立院決議，顯示行政立法對抗升高。
最近選戰熱議焦點之一是出現「兩個沈伯洋」，一個是大罷免時期張牙舞爪、不修邊幅，另一個是現在的靦腆傻笑；無獨有偶，行政院長卓榮泰7日一邊重砲批評，立法院三讀老人免健保費違憲，一邊又說可以和立院坐下來談，儼然也是「兩個卓榮泰」。
在大罷免期間言詞犀利，動輒抹紅的沈伯洋，為了迎戰台北市長選舉，被重新包裝成帶點憨厚氣質的乖乖牌沈伯洋；同一個人，因應不同政治情境，卓榮泰從上任以來動輒強調行政、立法兩院應該坐下來談、尋求共識的閣揆，也隨時可以切換成，面對國會決議，頻頻祭出不副署手段，甚至將行政權推向憲政爭議邊緣的行政首長。
在「老人福利法」修法，涉及65歲以上長者排富免繳健保費的爭議上，兩個卓榮泰再度同時上身。
卓榮泰日前表示，行政院樂意主動與立法院協商，希望在國家財政及政策執行年度上，尋求更合理的規畫。這番話聽來不無道理，公共政策本來就不該只看福利支出有多誘人，更必須考量財政負擔及長期制度穩定。
問題是，卓榮泰一邊說願意談，一邊卻不忘批評立法院以表決方式，要求行政院在不顧財政規畫下執行政策，彷彿國會依法行使立法權，就是破壞政府施政規畫。
既然行政院認為政策有窒礙難行之處，大可提出具體財務試算、替代方案及配套措施，讓社會檢驗，也讓朝野有協商空間，何必每次談到國會決議，就先把在野黨放在對立面？
這種口頭釋出善意、實際卻不斷升高對抗的模式，幾乎已成為賴政府的政治慣性。從國會改革到各項法案爭議，行政院總是宣稱願意溝通，卻又不時動用行政權強力反制，協商成了對外宣傳的標準答案，強勢對抗才是實際操作的政治選項。
從沈伯洋到卓榮泰，民進黨似乎總能在不同政治情境中，切換出兩套截然不同的說法。選舉需要溫和，就端出親民形象；面對國會監督，卻又展現強勢姿態。
政治人物當然可以調整策略，政府也有權為政策辯護，但不能一面要求對手理性，一面又把自己不願接受的結果全數視為政治惡意，真正的協商不是嘴上說說，更不是把國會表決當成破壞施政的元凶。兩個沈伯洋、兩個卓榮泰，究竟哪一個才是本人？人民又該相信哪一套說法？
作者認為卓榮泰在不同政治場景中展現兩種姿態：一方面強調願意與立法院協商、尋求共識，另一方面又對國會決議採取強硬反制，形成口頭善意與實際對抗並存的矛盾形象。 因為該修法涉及65歲以上長者排富免繳健保費，牽涉財政負擔與政策執行規畫。文章認為行政院若真認為窒礙難行，應提出試算、替代方案與配套，而不是先把國會表決視為對立。 文章批評賴政府常以溝通、協商作為對外說法，實際上卻頻繁動用行政權強勢反制國會，讓協商淪為宣傳口號，對抗才是實際操作，進而放大行政與立法之間的憲政衝突。
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作者認為卓榮泰在不同政治場景中展現兩種姿態：一方面強調願意與立法院協商、尋求共識，另一方面又對國會決議採取強硬反制，形成口頭善意與實際對抗並存的矛盾形象。
因為該修法涉及65歲以上長者排富免繳健保費，牽涉財政負擔與政策執行規畫。文章認為行政院若真認為窒礙難行，應提出試算、替代方案與配套，而不是先把國會表決視為對立。
文章批評賴政府常以溝通、協商作為對外說法，實際上卻頻繁動用行政權強勢反制國會，讓協商淪為宣傳口號，對抗才是實際操作，進而放大行政與立法之間的憲政衝突。
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