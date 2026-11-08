新聞評論／柯志恩讓高雄悶燒選情燃起大火 喚醒高雄人

藍拋彩帶 國民黨高雄市長候選人柯志恩7日晚在旗山舉行「大旗美勝利大會」，湧入約2萬名支持者，現場仿職棒慶祝榮獲總冠軍施放彩帶，氣氛沸騰至最高點。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 柯志恩憑辯論與蹲點經營掀起旋風，讓原本冷清的高雄選戰升溫，也凸顯民進黨長期執政下民眾對現況不滿與改變期待。

高雄市長選舉7日再現激烈交鋒。國民黨候選人柯志恩的「大旗美勝利大會」，在台北市長蔣萬安 、民眾黨主席黃國昌 助陣下掀起陸戰高潮，訴求團結所有在野力量，翻轉高雄；民進黨候選人賴瑞隆則在岡山造勢，除有賴清德總統罕見7天內兩度南下輔選外，也邀台北市長候選人沈伯洋 遠端助講，展現「北高隆洋」連線氣勢。

其實高雄市長選舉原本不在媒體鎂光燈焦點內，但柯志恩在辯論會上的突出表現，產生破圈效應，更讓柯志恩人氣攀升，近來密集跨縣市輔選，儼然颳起了「柯旋風」。然而，這股「柯旋風」背後，反映的是民進黨長期執政下，高雄市民對現狀的不滿與對改變的期待，民心思變才是真正的助燃器。

民進黨在原高雄市區已執政20年，原高雄縣區更超過30年。在現任市長陳其邁之前，除曾由國民黨籍韓國瑜短暫執政一年半外，其餘時間則由代表新潮流的陳菊執政12年之久。年初民進黨高雄市長初選，在新系的庇蔭下，被認為條件不如其他競爭者的賴瑞隆，才得僅以些微差距擊敗立委邱議瑩。

在綠大於藍的政治結構下，外界對於高雄市長選情並未投注太多關注，連辯論會也不受矚目；但經過一個半小時真槍實彈的對決，觀眾看到的是不看稿、口才便給的柯志恩，對上看稿還吃螺絲的賴瑞隆。尤其柯志恩針對賴瑞隆「用人」和「用錢」的問題直球對決，反觀賴瑞隆不是閃躲，就是一概以「抹黑」、「依法辦理」等老套說法含糊帶過，形成巨大落差。

柯志恩直嗆，賴瑞隆若非「新潮流寶寶」，以他的二軍條件，何以能代表民進黨站上辯論講台？她更預言，賴瑞隆當選後，新系勢力將再度盤踞高雄市府，高雄將成為派系禁臠；犀利的言詞與攻勢，讓賴瑞隆難以招架。戰力爆表的柯志恩，影片在網路社群上廣泛流傳，吸引不少原本並不關心高雄選情的民眾，達到破圈效果，讓沉悶的選情重新熱絡起來。

透過這場辯論，外界清楚看到兩位候選人實力的差距，讓高雄選戰從政黨對決回歸候選人之爭。然而，柯志恩能夠「完敗」賴瑞隆，不只是因為口才，更是憑藉過去四年持續在高雄蹲點的經營，深入38個行政區，才能對市政沉痾提出批判，並對未來願景侃侃而談、直指核心。柯志恩不僅兌現她四年前在落選之夜許下「不會離開高雄」的承諾，更難能可貴的是，她在被視為逆風的選區中，讓選戰一路上揚，展現國民黨候選人少見的韌性，如今更進一步帶動藍營整體選情，重燃支持者的熱情。

柯志恩能夠炒熱高雄選情並非偶然。雖然陳其邁施政滿意度高，他所力推的演唱會經濟看似熱鬧，卻未能帶動整體經濟成長。曾是全台第二大城市的高雄市，自2017年被台中市超車後，不僅5年人口少了4萬人，與台中的差距更擴大到16萬人，反映出高雄的薪資與工作機會仍缺乏足夠的吸引力，高雄人依舊必須北漂。而高雄南北發展失衡情況也日益明顯，北高雄因為複合式商場及台積電陸續進駐，人口與房價同步成長，南高雄卻陷入發展停滯。過去熱鬧的新堀江、三多商圈及高雄車站周邊，如今人潮稀落，更遑論原縣區，都是亟待解決的問題。

這些人民的不滿，原本被壓抑在藍綠對決的氛圍中；這場辯論就像一根火柴棒，讓處於悶燒狀態的選情瞬間竄起大火。柯志恩現象其實就是喚醒了高雄人對於現況的反思與對未來的期待，並且正在改寫這場選戰的歷史。(轉載自聯合報社論)