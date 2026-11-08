首都激戰 「台中市長替台北市長跑攤」李洋助陣沈伯洋掃街

台中市長盧秀燕（左三）與台北市長蔣萬安妻子石舫亘（左四）7日參加奉天宮平安宴，受到支持者熱烈歡迎，一同比出蔣萬安競選號次五。（圖／蔣萬安競辦提供）

AI摘要 文章摘要整理： 台北選戰升溫，盧秀燕與石舫亘代蔣萬安出席奉天宮平安宴，沈伯洋則與李洋合體車掃內湖南港，兩陣營同日拚人氣與聲勢。

首都選戰激烈，台中市長盧秀燕 昨偕同台北市長蔣萬安妻子石舫亘參加奉天宮平安宴，兩人首度同台，盧秀燕也笑說「台中市長替台北市長跑攤，歷史上頭一遍，這就是朋友情」。民進黨台北市長候選人沈伯洋 昨辦內湖、南港區「大洋流車掃」，首度與運動部長李洋 「雙洋合體」。

蔣萬安昨行程滿檔，接連出席藍營議員候選人競總成立，晚間再轉往高雄，站台黨籍市長候選人柯志恩，身兼蔣競總主委的盧秀燕和石舫亘「代蔣輔選」，奉天宮平安宴席開120桌，兩人與議長戴錫欽、議員候選人逐桌致意，粉絲自拍、蔣萬安當選聲不斷，還有人要石舫亘在帽子、背包上簽名。

盧秀燕以台語致詞說，因為蔣萬安去高雄和柯志恩聯合競選，但蔣很重視昨天的平安宴，派出她和石舫亘等人拜託，「台中市長在替台北市長跑攤，歷史上頭一遍，這就是朋友情」，選舉都是互相幫忙、相挺。

盧秀燕說，蔣萬安有特別交代，對奉天宮很感恩，因為信義線東延段從郝龍斌市長時代開工，到柯文哲市長建設，到他來收尾，經過三個市長，這站就叫做奉天宮站，因為這項建設，對奉天宮特別有感情。

「支持蔣萬安，要挺正義。」現場民眾指出，蔣萬安做得很好，政績就是行政院卓榮泰說的「輝達、牛奶、大巨蛋」且蔣為人正直，沈伯洋說話很空洞。

沈伯洋昨下午4時半辦內湖、南港區車掃，李洋與沈伯洋站上車「登艦」掃街，沿路掃22公里，現場粉絲依然眾多，過程中，住在內湖的行政院長卓榮泰也化身路人現身街頭應援，車掃終點的「市政開講」造勢大會選在大湖公園，李洋也與沈伯洋在台上對談體育政策，晚間公園也聚集上萬粉絲。

民進黨台北市長候選人沈伯洋造勢活動，台北大洋流內湖南港場，掃街時受到很多支持者的加油，神祕嘉賓運動部長李洋現身，陪沈伯洋內湖南港大車掃。（記者曾吉松／攝影）

沈伯洋說，希望推展運動就近性，社區有小型球場能出現，另外健身俱樂部如果跟學校合作，可幫忙經營學校場地，也能減輕學校負擔，未來家裡附近都能運動。李洋也說，不管出了學校或進到社區，都希望能持之以恆參與運動。

「我們都加入了戒慎恐懼協會。」副總統蕭美琴壓軸演說表示，沒有鬆懈本錢，選戰後期在激烈競爭下，難免會緊張，而且很可能會有境內外未經查證訊息流竄，打擊信心，也可能會面對一些不同理念挑釁言語和動作，要激化分化我們，切記目標是要投出想要的未來。

民進黨台北市長候選人沈伯洋（左二）「台北大洋流」車掃活動來到內湖、南港場，掃街時受到很多支持者加油。（記者曾吉松／攝影）