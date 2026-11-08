藍竹縣黨部開綠燈 蔣萬安錄影祝福竹北邱臣遠
新竹縣竹北市長選戰牽動藍白合作，國民黨新竹縣黨部對陳見賢站台邱臣遠未祭黨紀，蔣萬安也將錄影祝福，展現在野陣營持續互動與整合。
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新竹縣竹北市長選戰牽動藍白合作，國民黨新竹縣黨部對陳見賢站台邱臣遠未祭黨紀，蔣萬安也將錄影祝福，展現在野陣營持續互動與整合。
竹北市長競逐牽動各地藍白合，國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢昨站台民眾黨竹北市長候選人邱臣遠，國民黨新竹縣黨部稱「藍白是兄弟，不是敵人」，不祭黨紀形同開「站台綠燈」。邱臣遠今天舉行造勢，白營重兵集結，據了解，台北市長蔣萬安將獻上祝福。藍營指，如今北市戰局緊繃，千萬要以大局為重，不能「因小失大」。
竹北市長選舉藍白合破局，國民黨吳旭智、民進黨曾聖凱與民眾黨邱臣遠三雄競逐。陳見賢昨首度呼籲鄉親支持邱臣遠，更意有所指選舉不能靠造謠與黑函成就自己。
針對陳見賢是否違反黨紀，國民黨竹縣黨部回應「藍白是兄弟，不是敵人」，雙方相互站台屬正常政治互動，與黨員替民進黨候選人輔選有本質差異，不應混為一談；並肯定陳見賢長年深耕基層、服務鄉親，絕不會做出不忠不義、傷害國民黨的事情。
吳旭智指出，政治人物彼此祝福，無須過度解讀或製造對立。國民黨縣長候選人徐欣瑩也回應「一切尊重國民黨新竹縣黨部決定。」強調地方藍白合作有共同目標，就是下架民進黨黑金家族、拒絕金權政治。
邱臣遠今晚將舉辦「竹北出大事」大型造勢晚會，創黨主席柯文哲日前邀蔣萬安出席，據了解，蔣萬安因行程關係，將以昔日立院同事身分，錄影祝福，此外還會有多位藍委祝福影片。
中廣前董事長趙少康今天也會到場支持，他說，「千萬不要因小失大，要以大局為重」，竹北本就不是國民黨執政；現在國民黨的選情沒有那麼樂觀，所以民眾黨原來的票，一票都不能少，特別是台北市。
以四年前民眾黨台北市長候選人黃珊珊拿到30幾萬票為例，趙少康說，蔣萬安能爭取就要爭取，更何況民進黨對於柯文哲的司法追殺，藍白一定要合作。
民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨在台北市跟蔣萬安合作「倒吃甘蔗、漸入佳境」，民眾黨議員周六會加入蔣陣營主辦的「安心大遊行」；下周六民眾黨在北市政府前的大造勢活動，也會邀請蔣萬安。
蔣萬安近期頻繁拋橄欖枝，盼與民眾黨創黨主席柯文哲合體，若能成功合體，不僅有機會確保藍營在北部的地盤，還可以為各地在野陣營的合作注入強心針。
蔣萬安昨說，一直都希望凝聚在野力量，彼此的共同目標就是藍白席次最大化。
黨部認為「藍白是兄弟，不是敵人」，雙方互相站台屬正常政治互動，不必上綱為違紀；也強調陳見賢長年深耕地方，不會做出傷害國民黨的事。 趙少康認為國民黨在北市等戰局並不樂觀，民眾黨原有支持者一票都不能少；若能凝聚藍白力量，才有助擴大席次，避免因小失大。 蔣萬安將以錄影方式祝福邱臣遠，且雙方還有多位藍營人士互送祝福，顯示北部在野陣營持續試探合作空間，也可能為後續聯合造勢與選戰結盟加分。
精華 FAQ
黨部認為「藍白是兄弟，不是敵人」，雙方互相站台屬正常政治互動，不必上綱為違紀；也強調陳見賢長年深耕地方，不會做出傷害國民黨的事。
趙少康認為國民黨在北市等戰局並不樂觀，民眾黨原有支持者一票都不能少；若能凝聚藍白力量，才有助擴大席次，避免因小失大。
蔣萬安將以錄影方式祝福邱臣遠，且雙方還有多位藍營人士互送祝福，顯示北部在野陣營持續試探合作空間，也可能為後續聯合造勢與選戰結盟加分。
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