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好險有影片 蔣萬安拱手、彎腰入洋流店家竟被出征

記者林佳彣／台北8日電
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台北市長蔣萬安6日掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍。現場影...
台北市長蔣萬安6日掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍。現場影片顯示，蔣當時入店家前，先幫外頭等候民眾簽名，接著跟人揮手打招呼，進去店內，還拱手、彎腰入內，接著才出來繼續掃街。（圖／民眾提供）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安掃遼寧夜市與東區商圈時，被綠營質疑出征店家，但支持者拿出影片還原他進店前後互動友善，蔣也強調並未鼓勵出征或霸凌。

台北市長蔣萬安前天掃遼寧夜市，挺洋流店家「又一村」指控，被藍營支持者包圍，綠營支持者猛批霸凌、出征。蔣萬安昨回應「如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。」許多人也出面發影片還原，蔣萬安彎腰拱手入內拜票，前後大約40秒，「白的講成黑的真過分」。

許多人當時一路「追星」，錄了許多影片，影片顯示，蔣萬安沿路被群眾包圍，許多人一路高喊「台北市長蔣萬安」、「凍蒜」，蔣當時入店家前，先幫外頭等候民眾簽名，接著跟人揮手打招呼，進去店內，還拱手、彎腰入內，接著才出來繼續掃街，全程保持微笑，前天在場的支持者直呼「這樣叫出征嗎？」好險有影片，不然又要被黑了。

有支持者在Threads上說，當時他全程在現場，因為很喜歡萬安，從他來福聚宮一直跟到最後，整個過程根本沒有像青鳥跟店家說的那樣，每一家店蔣萬安都會進去致意，非常客氣，支持者也會一直跟店家說謝謝，在前面店家的時候，一直都有支持者人喊大聲一點，「不是只有又一村！」這就是支持者一般正常的掃街拜票，白的講成黑的真的很過分。

但是蔣萬安前天先去東區商圈掃街，也有商家店內擺放「洋流」海報，蔣萬安仍進去向店家致意。事後店家在Threads發文，謝謝蔣萬安市長蒞臨，大家一起展現民主的風範超級棒，「可惜我已經有喜歡的人了」；蔣萬安大氣也親自留言「謝謝你，無論喜歡誰，我們都希望讓台北更好」台北市的每一位都是一家人。

蔣萬安競總總幹事徐巧芯也去留言，「謝謝您給予的尊重與禮貌」非常感動，「不過呢，雖然知道您心有所屬，當然還是要繼續努力爭取您的支持喔。」

藍營人士說，蔣萬安之前現身士林區的士東市場拜票，一路與攤商熱情互動，不過沒進去掛有「洋流」飄帶的咖啡店，就被綠營嘲諷「沒關係啦，他快卸任了。」如今謙卑地進去打招呼，也被人罵出征霸凌，到底要如何青鳥們才滿意？

被問及出征洋流店家，蔣萬安說，從第一次選舉開始，從不會鼓勵支持者去出征，當然在掃街的過程，也不希望造成任何店家的壓力，但如果過程中造成店家經營生意上的困擾，「我們也很不好意思」。但是，如果說有出征或霸凌，這個可能誤會大了。

蔣萬安表示，前天有非常多熱情的支持者到現場，為他加油打氣，非常熱情。大家幫忙喊口號加油、凍蒜，他們在每一個店家門口，也都是這樣熱情的喊支持，所以昨天他到東區商圈的時候，也碰到不同政治立場、不同支持者，也都非常友善的互動，彼此微笑、握手致意，這就是民主可貴的地方。

精華 FAQ

  • 因為有綠營支持者指稱，他前天掃遼寧夜市時帶來壓力、包圍店家，甚至批評是出征霸凌；但蔣萬安回應，現場只是熱情支持者互動，可能是誤會。

  • 支持者公布影片指出，蔣萬安沿路被群眾包圍，高喊加油與凍蒜，他進店前還先替外頭民眾簽名，接著拱手、彎腰入內致意，全程約40秒且保持微笑。

  • 東區一家店曾在Threads發文歡迎蔣萬安，稱讚民主風範，蔣也留言致謝並表示希望台北更好；徐巧芯則接著留言感謝店家給予尊重，並表示仍會持續爭取支持。

蔣萬安

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