黑白集/肉鬆打香鬆 綠營側翼出征比蝦餅還瞎
永安國小營養午餐香鬆分量遭綠營側翼批評寒酸，文章則反駁香鬆本非肉鬆，2g並無不當，並指責錯誤比較與政治操作失焦。
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永安國小營養午餐香鬆分量遭綠營側翼批評寒酸，文章則反駁香鬆本非肉鬆，2g並無不當，並指責錯誤比較與政治操作失焦。
台北市永安國小意外成為綠營側翼出征戰場。營養午餐香鬆包裝上一句「每人２g，請協助分發」，竟被綠營側翼上綱至「寒酸、市府小氣、讓孩子吃不飽」。選舉選到連香鬆都遭殃、連國小師生都中槍，還真應驗「青鳥出征、寸草不生」。
香鬆是以白芝麻、海苔、鹽等調配拌飯的提味品，並非肉鬆、魚鬆之類的配菜，本不宜添加過多，否則恐鈉攝取超標，而學生真想要也可再取，卻遭綠營以分量過少出征。在特定網友帶起「只有兩克」風向後，立即有所謂台南家長曬出十克真空包來「炫富」。
但不看不知道，一看嚇一跳。十克包裝清楚標示是肉鬆與旗魚鬆，仍被拿來做為北市香鬆的對照組，簡直比張飛打岳飛還離譜；何況市售香鬆包裝成品多少有些化學添加物，真比永安國小營養師以天然食材費心調配的現製品更佳？
拿肉鬆打香鬆，豈止是知識與常識俱缺，根本就是以錯誤資訊「誤人子弟」的現行犯。難怪永安國小老師感嘆：學校因為香鬆上新聞，真的比扯鈴還扯，比蝦餅還瞎！
這場精心炮製的「香鬆之亂」，恰似此次台北市長選舉的縮影：許多人寧被香鬆之類「髒活側翼做、帥給沈伯洋」的無腦話題帶風向，卻刻意忽略虐童案量「用猜的」，更能真實檢驗候選人誠信與能力的嚴肅話題，真是民主的悲哀！(轉載自聯合報)
因包裝標示每人 2g、請協助分發，被部分綠營側翼解讀成份量太少、讓孩子吃不飽，進而上綱為市府小氣，引發網路論戰。 因十克包裝標示的是肉鬆與旗魚鬆，和永安國小的香鬆不是同類產品；香鬆屬拌飯提味品，份量與用途不同，拿來對照被批評是錯置比較。 作者認為這是側翼帶風向、用瑣碎話題轉移焦點的例子，呼籲外界別只盯著香鬆爭議，反而應檢視更關鍵的候選人誠信與施政能力。
精華 FAQ
因包裝標示每人 2g、請協助分發，被部分綠營側翼解讀成份量太少、讓孩子吃不飽，進而上綱為市府小氣，引發網路論戰。
因十克包裝標示的是肉鬆與旗魚鬆，和永安國小的香鬆不是同類產品；香鬆屬拌飯提味品，份量與用途不同，拿來對照被批評是錯置比較。
作者認為這是側翼帶風向、用瑣碎話題轉移焦點的例子，呼籲外界別只盯著香鬆爭議，反而應檢視更關鍵的候選人誠信與施政能力。
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