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北高連線帶動選戰氣勢 藍營啟動區域聯防 催「沉默藍」出門投票

記者唐筱恬屈彥辰／台北即時報導
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藍營高雄市長候選人柯志恩昨天在旗山辦造勢，同黨台北市長候選人蔣萬安站台力挺。(記...
藍營高雄市長候選人柯志恩昨天在旗山辦造勢，同黨台北市長候選人蔣萬安站台力挺。(記者劉學聖／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安與柯志恩北高連線帶動藍軍士氣，國民黨並啟動區域聯防、跨區輔選與車掃催票，力拚在選戰最後關頭召喚沉默藍投票。

台北市長蔣萬安與高雄市長候選人柯志恩昨天在柯志恩的「大旗美勝利大會」連線成功，帶動藍軍低迷的氣勢。國民黨表示，藍營候選人已形成「區域聯防」態勢，在蔣萬安、柯志恩成功連線後，桃園市長張善政、新北市長候選人李四川等人，也規劃藉由戰友的優點相互跨區輔選。另外，新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕國民黨「三子」，也最選戰最後關頭啟動陸戰車掃，召喚「沉默螺旋藍」出門投票

北高電視辯論後，藍綠進入陸軍肉搏戰，蔣萬安與柯志恩展開「北高連線」，繼柯志恩日前到台北市寧夏夜市與蔣萬安合體掃街後，蔣萬安昨天南下高雄旗山站台柯志恩，都成功帶動藍營支持者熱情與信心。藍營人士說，藍營本來企盼蔣萬安成為「母雞」全台輔選，但遭受洋流侵襲後必須回防首都，反而是柯志恩、張善政異軍突起，規劃跨區輔選，盼與國民黨籍候選人互相合體、相互拉抬炒熱基本盤。

藍營人士指出，柯志恩在高雄辯論會上表現優異，又勇於破圈接受「台派」補教名師呂捷節目專訪，直球對決風格，瞬間竄紅成新一代藍營「女戰神」，藍營各地候選人邀約柯志恩站台、掃街不斷。藍營輔選人士說，柯志恩教授形象特別在都會區受到歡迎，也在高雄捲起「柯氏旋風」，甚至基層喊出「德州能、為何高雄不能？」期待翻轉高雄。

桃園市長張善政選情穩定，被藍營私下形容，桃園市是目前唯一「洋流都流不進」的縣市，反在桃園掀起「善流」。藍營人士說，張善政穩定施政、理工男形象鮮明，受到知識藍喜愛，日前蔣萬安拋出松山機場遷建議題，張善政也緊急救援，有穩定藍軍軍心之效。

李四川選情雖然陷入膠著，但由於過去在高雄、台北擔任副市長的經驗深植人心，也成為輔選重要角色。柯志恩首場大型造勢就特別邀請李四川站台，要喚起市民「路平、燈亮、水溝通」美好記憶。本月2日李四川與蔣萬安在台北市合體，蔣萬安致詞時強調北市府團隊不談空話與浮誇口號，特別點名李四川是其中的關鍵人物。

藍營天王「漢子、禿子、燕子」在選戰最後關頭，也將重兵部署五五波選區強力催票。侯友宜固雙北，不但與李四川頻頻合體，喊出「侯李萬事OK」，更陪同蔣萬安市場掃街拜票；盧秀燕除了任蔣萬安主委，將站台李四川「盧川連線」。據了解，韓國瑜近幾周將會幫老部屬李四川車掃，待蔣萬安請假全心投入選戰後也會一起車掃台北，盼將目前在選舉「沉默螺旋」中的藍營支持者召喚出來，將危機感轉化為投票動力。

精華 FAQ

  • 兩人合體站台與掃街後，帶動藍營支持者熱情與信心回升，也讓原本低迷的藍軍氣勢重新被點燃，成為國民黨在最後階段的重要士氣來源。

  • 國民黨規劃由蔣萬安、柯志恩、張善政、李四川等人跨區互相輔選，並透過合體站台、掃街與借將優勢，彼此拉抬各地候選人的基本盤。

  • 藍營認為部分支持者屬於選戰中的沉默螺旋，因此由侯友宜、韓國瑜、盧秀燕等人加強車掃與市場拜票，盼把危機感轉成投票動力，提高投票率。

投票 張善政 蔣萬安

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