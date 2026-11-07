討福氣？江啟臣無奈頻被要求摸鼻子 直接將「大鼻子」掛胸前摸個夠
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江啟臣在台中東勢夜市拜票時，特地將Q版大鼻子人偶掛在胸前，讓民眾摸個夠討福氣，現場也發送貼紙帶動人氣。
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江啟臣在台中東勢夜市拜票時，特地將Q版大鼻子人偶掛在胸前，讓民眾摸個夠討福氣，現場也發送貼紙帶動人氣。
國民黨台中市長候選人江啟臣7日晚在東勢夜市拜票，很多人想摸他的大鼻子討福氣，他曾說歡迎大家摸鼻子討福氣，他也曾在電視節目中透露，不斷被要求摸鼻子有點困擾；他今晚在台中東勢夜市拜票，首次在胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，讓討福氣的民眾摸個夠。
江啟臣7日晚在東勢夜市拜票掃街，胸前掛上他的Q版人偶大鼻子，大鼻子特別凸出，造型可愛，江啟臣拜票過程，人偶大鼻子吸引目光，許多民眾要求合照，也有很多人要求摸大鼻子，江啟臣都說歡迎，還解釋「這個鼻子比我的還大」；他拜票過程也發送福氣大鼻子貼紙，大人小孩都想要。
因為他在拜票時常被民眾要求摸鼻子討福氣，這次乾脆把Q版大鼻子人偶掛在胸前，讓大家可以直接摸個夠，也增加互動與話題性。 不少民眾看到胸前的大鼻子人偶後主動要求合照，也有人希望摸鼻子討福氣；江啟臣都笑著答應，還表示這個鼻子比他的還大。 他在東勢夜市掃街拜票時，除了與民眾合照、接受摸鼻子討福氣外，還發送福氣大鼻子貼紙給大家，大人小孩都熱情索取。
精華 FAQ
因為他在拜票時常被民眾要求摸鼻子討福氣，這次乾脆把Q版大鼻子人偶掛在胸前，讓大家可以直接摸個夠，也增加互動與話題性。
不少民眾看到胸前的大鼻子人偶後主動要求合照，也有人希望摸鼻子討福氣；江啟臣都笑著答應，還表示這個鼻子比他的還大。
他在東勢夜市掃街拜票時，除了與民眾合照、接受摸鼻子討福氣外，還發送福氣大鼻子貼紙給大家，大人小孩都熱情索取。
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