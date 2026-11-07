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「燕子」合體「最強牽手」 盧秀燕首次與石舫亘拜票 120桌逐一致意

記者林佳彣楊正海／台北即時報導
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「燕子」盧秀燕7日首度合體「蔣萬安最強身分」石舫亘，參加北市奉天宮平安福宴，現場...
「燕子」盧秀燕7日首度合體「蔣萬安最強身分」石舫亘，參加北市奉天宮平安福宴，現場席開120桌，2人合體展現誠意逐桌致意。（記者林佳彣／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕首度與石舫亘同台出席奉天宮福宴，逐桌向120桌賓客致意，並替蔣萬安及松信選區候選人拉抬聲勢。

「燕子」盧秀燕7日首度合體「蔣萬安最強身分」石舫亘，參加北市奉天宮建廟73周年及重啟晉座46周年慶典平安福宴，現場席開120桌，2人合體展現誠意逐桌致意。盧秀燕特別說，蔣萬安今晚赴高雄輔選柯志恩，「台中市長替台北市長跑攤」這是頭一次。

選戰進入最後倒數階段，蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕，晚間與石舫亘聯手，參加松山奉天宮的平安福宴，除了國民黨所有松信選區議員候選人到場，盧秀燕一一介紹，也特別向現場民眾介紹同台的民眾黨議員候選人許甫。

盧秀燕指出，蔣萬安特別重視這場平安福宴，派他太太石舫亘來，而「台中市長幫台北市長跑攤，這是歷史上頭一次」這就是朋友情，選舉就是是相挺、互相幫忙。

盧秀燕說，蔣萬安特別交代，要說他和奉天宮有特別的感情，因為信義線東延段，從郝龍斌市長時代開工，到柯文哲市長建設，到他來收尾，經過3個市長，這站叫做奉天宮站，因為這項建設，對奉天宮特別有感情。

盧秀燕說，剛剛來奉天宮，她先去上香祈福，第一是祈求國家國泰民安、風調雨順；第二是祈求奉天宮信徒滿天下，信徒都平安，第三是蔣萬安順利當選，還有「三之一」是松信的議員全部當選，除了戴錫欽、秦慧珠、許原榮、李明璇和詹為元，也包括民眾黨的候選人許甫。

盧秀燕致詞後帶著石舫亘到台下120桌，逐一更決意；還說這是蔣萬安交代要一桌一桌敬酒。受到在場鄉親與信眾熱烈歡呼，「媽媽市長」盧秀燕發揮超強親和力，走到桌邊與鄉親逐一握手致意、親切寒暄；石舫亘也成最佳輔選搭檔，親切問候來賓、合影，不少人直呼「好親切」。

民眾受訪指出，他們要支持蔣萬安，要挺正義，蔣萬安做的很好，後續就是行政院卓榮泰說的「輝達 、牛奶、大巨蛋」也有人說蔣萬安為人正直，沈伯洋說話很空洞。

「燕子」盧秀燕7日首度合體「蔣萬安最強身分」石舫亘，參加北市奉天宮平安福宴，先上...
「燕子」盧秀燕7日首度合體「蔣萬安最強身分」石舫亘，參加北市奉天宮平安福宴，先上香祈福。（記者林佳彣／攝影）

精華 FAQ

  • 盧秀燕這次首次與蔣萬安的妻子石舫亘合體，出席北市松山奉天宮建廟73周年、重啟晉座46周年慶典平安福宴，藉由同台展現支持與輔選誠意。

  • 現場席開120桌，盧秀燕與石舫亘在致詞後逐桌敬酒、握手致意，並向來賓介紹國民黨與民眾黨候選人，現場民眾反應熱烈、氣氛相當高昂。

  • 盧秀燕先祈求國泰民安、奉天宮信徒平安，也替蔣萬安順利當選與松信選區議員全壘打拉票，並強調選舉就是朋友相挺、彼此幫忙。

盧秀燕 蔣萬安 國民黨

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