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黑白集/尊「貴」的國防布 重現江湖

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國防部最近不太平，近半個月有三名軍人死亡，軍方卻提不出具體說明。圖為國防部大直博...
國防部最近不太平，近半個月有三名軍人死亡，軍方卻提不出具體說明。圖為國防部大直博愛營區。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評國防部近期在軍人死亡、戰備水採購與高價軍備預算上屢出爭議，凸顯軍方說明不足、採購失當，也讓外界再次質疑其「國防布」作風。

國防部最近不太平，近半個月有3名軍人死亡，軍方卻提不出具體說明。立委罵國防部長顧立雄胡說八道，顧立雄則動怒反嗆；直到次日，肇事單位的長官才雙遭調職。為此，洪仲丘時的「國防布」之說，又重新現身江湖。

與此同時，先前備受爭議的「戰備水」風波，幾經折騰招標，竟從原先的每瓶120元降為35元（台幣，下同），總共省下4億公帑。可見，在野監督之必要。當初軍方聲稱國內沒有任何廠商能生產這類長效型戰備水，因此必須由代理商自國外進口，並堅持「一毛錢都不能刪」。事實上，國內的悅氏和統一早就具備生產戰備水的能力，那些主事軍官連市場調查都草草了事，不覺得羞愧嗎？

對此顧立雄坦承，未來對前期的商情調查要改進，並優化採購流程。這樣說，未免太輕描淡寫了。生產長效水不需要什麼複雜的技術，以往國內市場無此產品是因為沒有需求，而不是廠商做不出來。試想，若連長備水都要靠進口，我們的國防韌性豈不是太漏氣！

國防部這類「高貴」事件層出不窮。去年在「強化防衛韌性」特別預算中，規畫為衡山指揮中心購買44張單價5萬元的「長官椅」，包括1張250萬元的兵棋室會議桌，還有賣馬桶的公司要代理進口5億多元高性能炸藥。這種故事聽多了，讓人對高貴的國防部更感困惑。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 主要包括近半個月內有3名軍人死亡但軍方說明不清、戰備水採購價格偏高，以及多項軍備預算出現離譜高價，讓外界認為國防部管理與透明度都有問題。

  • 軍方原稱國內無廠商能生產長效型戰備水，堅持進口並稱不能刪預算，但經監督與招標後，單價從120元降到35元，總計省下4億公帑。

  • 文章認為國防部在市場調查、採購判斷與危機處理上都過於粗糙，甚至出現高價椅子、會議桌與炸藥代理等爭議，反映國防韌性與行政能力都受質疑。

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