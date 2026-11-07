台老農津貼增至每月1.5萬 政院批違憲 卓榮泰不副署長者免健保費

立法院院會6日三讀通過國民黨與民眾黨版本的「老年農民福利津貼暫行條例部分條文修正案」，將老農津貼加碼至每月1.5萬元。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 立法院通過老農津貼提高至每月1.5萬元並放寬排富門檻，政院指其違憲且財源未明；同時，政院也不副署65歲以上老人免健保費法案，朝野衝突加劇。

立法院昨天三讀通過「老年農民福利津貼暫行條例」部分條文，將老農津貼加碼至每月1.5萬元（台幣，下同），追溯至今年7月1日生效，政院批此案違反憲法及預算法精神。另外，政院昨日拍板不副署立院日前通過的65歲以上老人免健保費法案，成為行政院長卓榮泰 上任後第九次不副署。

九合一選戰將至，在野黨陸續通過民生法案爭取選民支持。行政院1月提出修法將老農津貼提高至每月1萬元，並編列至今年度追加預算中。國民黨團、民眾黨團進一步加碼至1.5萬元，昨日立院上演表決大戰，民進黨立委全數未投票，藍白以人數優勢50票，順利闖關。

根據立院三讀條文，老農津貼從每月8110元提高至1萬5000元，另外新增物價檢討機制，原則上每4年依消費者物價指數調整，但定期調整屆滿2年後，若消費者物價成長率漲幅達3%，便可啟動調整。

除了調高老農津貼金額外，立院三讀版本也放寬了老農津貼「排富條款」的標準，將排富門檻從非農業所得50萬元提高至60萬元；財產、土地及房屋價值則由500萬元調至1025萬元，唯一且自住房屋則不列入排富。

農業部指出，昨天通過的1萬5000元版本，若以每年約53萬名領取人估算，將比政院版增加約320億元，依目前已編列預算，將不足以支應，且如此增加長期固定性的福利支出，以及政府長期財政負擔，若無妥善財源配套，勢將壓縮整體農政資源配置。

對於老農津貼法案，行政院發言人李慧芝表示，此次修法大幅增加中央支出，但立法院未與行政院溝通，且未指明財源，已經違反「憲法」及「預算法」精神。政院將在合法合憲的權限範圍內，採取妥善的因應措施。

國民黨團嚴正呼籲政院，應尊重立法院最高民意的決議，切勿拒絕副署，才能展現對農漁民的敬意。民眾黨立委洪毓祥也呼籲，政院不要再不副署欺壓人民。

立院陸續有民生法案闖關，政院也持續採取不副署對抗。立法院日前三讀通過攸關65歲以上老人免健保費的「老人福利法」，政院昨日拍板不副署。

李慧芝質疑，刪除部分醫療補助法源，導致經濟弱勢老人醫療保障出現缺口，且增加巨額財政負擔，有違代際正義，並侵害行政院依憲法形成施政計畫及提出預算權，違反憲法權力分立。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄批評，拒絕副署不僅是違法違憲的惡劣示範，更是對全國多數民意的公然藐視，將堅定捍衛全國長者與「三明治世代」的權益，呼籲全民在28日勇敢站出來，向這個拒絕承擔責任、充滿政治算計的雙標政府發出怒吼。

民眾黨立院黨團總召陳清龍則質疑，賴清德總統日前曾公開肯定屏東縣長周春米補助長者健保費，現在修法要統一反而不肯執行，難道執政黨做就是德政，在野黨做就是違憲嗎？