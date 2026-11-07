陸籍船長助張俊傑偷渡 「漁網藏身」躲安檢 6人收押
張俊傑砸1500萬搭上滿瑞富6號偷渡，並以漁網藏身躲過海巡檢查，檢警追查後認定陸籍船長與人頭船長等人涉協助，6人全被羈押禁見。
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張俊傑砸1500萬搭上滿瑞富6號偷渡，並以漁網藏身躲過海巡檢查，檢警追查後認定陸籍船長與人頭船長等人涉協助，6人全被羈押禁見。
立委高金素梅前辦公室主任張俊傑成功偷渡，檢警掌握情資，張此次開出1500萬天價（台幣，下同），力拚潛逃出境，沒想到真讓張找到「滿瑞富6號」漁船，由陸籍船長陳華亭掌舵開船，張登船後藉由「漁網隱身」躲過安檢，為釐清有無裡應外合，台北地檢署聲押陳華亭、台籍人頭船長黃新嘉及4名印尼漁工，法院裁定6人均羈押禁見。
檢方原認定黃新嘉僅是人頭，只有約談未拘提，後來發現他以船長身分陪同張俊傑出海，實則掩護陳華亭開船，認定黃知情，當庭逮捕並聲押。
張俊傑在薔琵颱風來襲前，喊出1200萬找船家偷渡，礙於檢警全面布防，台籍走私漁船根本沒人敢碰，檢方原計畫在颱風期間圍捕張，但又被張早一步逃走，10月底張再喊出1500萬天價，終於尋得陸籍船長陳華亭開船。
詭異的是，10月28日張俊傑登上「滿瑞富6號」漁船後，海巡登船檢查，張俊傑情急下鑽進身後甲板綠色凹槽內，用漁網堆在上方覆蓋隱藏，因船上沒有「密艙夾層」，海巡人員竟未翻動漁網就放行，外界質疑邊防猶如國安破口。
知情人士說，覆蓋張俊傑的漁網長約3.5公尺、寬2公尺、厚0.5公尺，層層網目幾乎沒有空隙，目視時很難看到下方是否藏人。
據指出，若沒有明確可疑情資，安檢人員實務上通常不會將整疊漁網列為翻動檢查範圍，知情人士直言「知道漁網無法納入翻檢項目，犯罪集團狡猾程度超高」。
他登船後鑽進甲板綠色凹槽內，再用上方堆疊的漁網覆蓋身形，因船上沒有密艙夾層，海巡人員未翻動漁網便放行，讓他成功避過查驗。 涉案船隻是滿瑞富6號，實際掌舵的是陸籍船長陳華亭，另有台籍人頭船長黃新嘉陪同掩護，還包括4名印尼漁工，檢方認為可能存在共謀協助偷渡。 台北地檢署聲押陳華亭、黃新嘉與4名印尼漁工後，法院裁定6人全部羈押禁見。檢方也認為黃新嘉並非單純人頭，當庭逮捕並一併聲押。
精華 FAQ
他登船後鑽進甲板綠色凹槽內，再用上方堆疊的漁網覆蓋身形，因船上沒有密艙夾層，海巡人員未翻動漁網便放行，讓他成功避過查驗。
涉案船隻是滿瑞富6號，實際掌舵的是陸籍船長陳華亭，另有台籍人頭船長黃新嘉陪同掩護，還包括4名印尼漁工，檢方認為可能存在共謀協助偷渡。
台北地檢署聲押陳華亭、黃新嘉與4名印尼漁工後，法院裁定6人全部羈押禁見。檢方也認為黃新嘉並非單純人頭，當庭逮捕並一併聲押。
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