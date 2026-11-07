我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

金融時報揭美方備忘錄：曾懷疑黃仁勳和女間諜交往

涉收陸1.7億發展組織 高金素梅遭起訴求刑14年 「將捍衛清白」

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
立委高金素梅被控接受中共巨額資金，為大陸公務機構發展組織，並試圖培養「第五縱隊」...
立委高金素梅被控接受中共巨額資金，為大陸公務機構發展組織，並試圖培養「第五縱隊」，6日被高檢署依違反國安法、違背職務收賄罪起訴、求刑14年。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

檢方指高金素梅與前辦公室主任張俊傑涉收中共1.7億元發展組織、影響立院議事並滲透部落，對兩人求重刑；高金則強烈否認，稱將訴訟自清。

立委高金素梅前辦公室主任張俊傑涉共諜偷渡出境，台灣高等檢察署調查，高金素梅與張俊傑合謀接受中共1億7000萬（台幣，下同，約518.6萬美元）巨資，發展共諜組織，並接受捐贈經營原民部落選區，試圖作為「第五縱隊」使用，昨依違反國安法、違背職務收賄罪起訴高金、張俊傑、高金辦公室主任陳智葟、助理林怡君共4人，對高金與張各求刑14、15年，陳、林移審法院裁定續押。

起訴指出，張俊傑與高金素梅收受境外敵對勢力提供的資源及巨額資金，安排人員赴大陸接受統戰訓練，滲透原民部落地區，並依中共指示，在國會發聲影響議事進行，惡性極為重大，對2人求處重刑。

高金素梅等人2005至2016年間，將部落工作隊及國會團隊統合成「祖靈之邦團隊」，以「一套人馬，兩塊招牌」手法，由張俊傑、林怡君統領團隊的競選、問政及原鄉部落聯繫工作，林還當高金與張的代理人，穿梭兩岸接受中共官員指示進行傳達。

起訴指出，檯面上由張俊傑出面接受中共捐贈原鄉部落建設經費，充實高金素梅競選連任資源；檯面下，張再利用親友帳戶，將1億7000餘萬元資金匯入國內，替大陸公務機構發展組織。

高金素梅依中共官員及派遣之人指示，在立法院分別以召開組團赴聯合國反日記者會、對日本代表處質詢刪除預算，並針對「反軍購」、「課綱微調」及兩岸、外交等議題配合發聲，透過程序委員會委員身分，影響法案審議，對國家安全造成重大危害，有貪汙職務上收賄對價。

檢方指出，高金素梅為連任及牟取不法利益，與張俊傑共謀發展組織，企圖動搖民心，更利用立委監督問政職權，對軍購、兩岸、外交、國防等重要議題，內外勾結配合中共發聲，所犯情節重大，偵查期間推諉卸責，應予嚴懲。

高金素梅發6點聲明強調，她沒為中共發展組織，也沒收取任何陸資，檢方草率起訴，對她羅織入罪，將在審判中提出證據捍衛自身清白、絕不妥協。

聲明指出，她到聯合國抗議、反對軍購、課綱微調，是她一貫主張，並非中共授意，更沒有一毛錢流入口袋。起訴書所載部落工作隊，在另案已釐清，與她無關。

高金素梅強調，她無法想像連任7屆立委，竟然會遭指控，她收取陸資才能連任，若真的如起訴書所述，她早就涉犯國安法，有需要被監聽20多年嗎？還在事隔10年後、選舉前，將她起訴。

精華 FAQ

  • 檢方指她與張俊傑合謀，收受中共1億7000餘萬元，安排人員赴陸受訓並滲透原民部落，還在立法院配合特定議題發聲，已構成國安與貪汙相關重罪。

  • 檢方認為，高金團隊把部落工作隊與國會團隊整合為「祖靈之邦團隊」，由張俊傑、林怡君統籌競選、問政與部落聯繫，檯上檯下分工運作，方便接受指示與資金。

  • 高金素梅發布6點聲明，強調自己沒有替中共發展組織，也沒有收取任何陸資，指檢方羅織入罪；她表示會在審判中提出證據，證明聯合國抗議、反軍購等主張皆出於自身立場。

偷渡 中共 高金素梅

上一則

柯志恩新MV1天點閱破百萬 並列小英、柯文哲

下一則

台股暴跌 市值1周蒸發近18兆 國安基金護盤限空令齊發

延伸閱讀

高金素梅涉違反國安法、貪汙 檢方起訴求刑14年

高金素梅涉違反國安法、貪汙 檢方起訴求刑14年
前助理涉共諜案 高金素梅遭限制出境 喊「別回戒嚴獨裁」

前助理涉共諜案 高金素梅遭限制出境 喊「別回戒嚴獨裁」
高金素梅助理張俊傑已自基隆偷渡出海？檢警查核確認中

高金素梅助理張俊傑已自基隆偷渡出海？檢警查核確認中
高金前助理張俊傑棄保潛逃 傳願花1200萬找船偷渡

高金前助理張俊傑棄保潛逃 傳願花1200萬找船偷渡

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54
台北市長候選人第一場辯論會今天登場。民進黨候選人沈伯洋表示，覺得台北市長蔣萬安沒有回答問題很可惜。記者曾原信／攝影

學者拿陳水扁比沈伯洋：結辯臉垮、說服力大減

2026-10-31 11:58

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯