涉收陸1.7億發展組織 高金素梅遭起訴求刑14年 「將捍衛清白」

立委高金素梅被控接受中共巨額資金，為大陸公務機構發展組織，並試圖培養「第五縱隊」，6日被高檢署依違反國安法、違背職務收賄罪起訴、求刑14年。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 檢方指高金素梅與前辦公室主任張俊傑涉收中共1.7億元發展組織、影響立院議事並滲透部落，對兩人求重刑；高金則強烈否認，稱將訴訟自清。

立委高金素梅 前辦公室主任張俊傑涉共諜偷渡 出境，台灣高等檢察署調查，高金素梅與張俊傑合謀接受中共 1億7000萬（台幣，下同，約518.6萬美元）巨資，發展共諜組織，並接受捐贈經營原民部落選區，試圖作為「第五縱隊」使用，昨依違反國安法、違背職務收賄罪起訴高金、張俊傑、高金辦公室主任陳智葟、助理林怡君共4人，對高金與張各求刑14、15年，陳、林移審法院裁定續押。

起訴指出，張俊傑與高金素梅收受境外敵對勢力提供的資源及巨額資金，安排人員赴大陸接受統戰訓練，滲透原民部落地區，並依中共指示，在國會發聲影響議事進行，惡性極為重大，對2人求處重刑。

高金素梅等人2005至2016年間，將部落工作隊及國會團隊統合成「祖靈之邦團隊」，以「一套人馬，兩塊招牌」手法，由張俊傑、林怡君統領團隊的競選、問政及原鄉部落聯繫工作，林還當高金與張的代理人，穿梭兩岸接受中共官員指示進行傳達。

起訴指出，檯面上由張俊傑出面接受中共捐贈原鄉部落建設經費，充實高金素梅競選連任資源；檯面下，張再利用親友帳戶，將1億7000餘萬元資金匯入國內，替大陸公務機構發展組織。

高金素梅依中共官員及派遣之人指示，在立法院分別以召開組團赴聯合國反日記者會、對日本代表處質詢刪除預算，並針對「反軍購」、「課綱微調」及兩岸、外交等議題配合發聲，透過程序委員會委員身分，影響法案審議，對國家安全造成重大危害，有貪汙職務上收賄對價。

檢方指出，高金素梅為連任及牟取不法利益，與張俊傑共謀發展組織，企圖動搖民心，更利用立委監督問政職權，對軍購、兩岸、外交、國防等重要議題，內外勾結配合中共發聲，所犯情節重大，偵查期間推諉卸責，應予嚴懲。

高金素梅發6點聲明強調，她沒為中共發展組織，也沒收取任何陸資，檢方草率起訴，對她羅織入罪，將在審判中提出證據捍衛自身清白、絕不妥協。

聲明指出，她到聯合國抗議、反對軍購、課綱微調，是她一貫主張，並非中共授意，更沒有一毛錢流入口袋。起訴書所載部落工作隊，在另案已釐清，與她無關。

高金素梅強調，她無法想像連任7屆立委，竟然會遭指控，她收取陸資才能連任，若真的如起訴書所述，她早就涉犯國安法，有需要被監聽20多年嗎？還在事隔10年後、選舉前，將她起訴。