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民眾黨造勢大會將邀蔣萬安 黃國昌：北市藍白合作漸入佳境

記者林媛玲／新北即時報導
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黃國昌表示，台灣民眾黨在台北市跟蔣萬安市長的合作，可說是「倒吃甘蔗、漸入佳境」。...
黃國昌表示，台灣民眾黨在台北市跟蔣萬安市長的合作，可說是「倒吃甘蔗、漸入佳境」。(記者林媛玲／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

黃國昌表示，民眾黨在台北市與蔣萬安的互動自然融洽，將參與14日安心大遊行，並於21日造勢活動正式邀請蔣站台，展現藍白合作氛圍。

台灣地方選舉倒數21天，台北市長蔣萬安陣營除鞏固藍軍基本盤，也把目光投向民眾黨，有媒體報導至今前主席柯文哲都還沒點頭，傳出是因北士科跟京華城案過去蔣市府處理手段讓柯感到心寒。對此，民眾黨黨主席黃國昌表示，他不會去揣測柯文哲的心意，沒得到授權也不會發言，但無論是北市科或京華城，都是柯主席在市長任內重要的建設，若當初沒做好北市科，何來李四川迎來輝達?這就是市政一棒接一棒。

黃國昌說，至於京華城，希望能夠好好藉由都市更新來活化那邊的經濟，結果被民進黨打成弊案，大家現在有空可去京華城看一看，曾經是台北市那麼熱鬧的地方，結果因為民進黨對柯文哲的司法政治追殺，搞得整個城市的發展一片蕭條。除了讓民進黨追殺柯文哲得利以外，台北市市民全部都是受害者。

黃國昌表示，台灣民眾黨在台北市跟蔣萬安市長的合作，可說是「倒吃甘蔗、漸入佳境」，我們所有的互動非常自然而且融洽。台灣民眾黨議員在14日會加入「安心大遊行」，會告訴台北市民不需要恐懼，我們需要的是安心。另21日台灣民眾黨在台北市政府廣場前的大造勢活動，也會正式邀請蔣萬安市長，一起告訴台北市民來支持我們優秀的議員候選人。大家11月28日一起站出來投票，展現勇氣，讓市民朋友不再有恐懼，安心過好生活。

精華 FAQ

  • 黃國昌表示，民眾黨與蔣萬安在台北市的合作可說是「倒吃甘蔗、漸入佳境」，雙方互動非常自然且融洽，顯示藍白在地方層級的合作氛圍持續升溫。

  • 民眾黨議員將在14日加入「安心大遊行」，向台北市民傳達不必恐懼、需要安心的訴求；21日則會在北市府廣場前舉行大造勢，並正式邀請蔣萬安出席。

  • 黃國昌認為北士科與京華城都是柯文哲任內的重要建設，強調市政應一棒接一棒；他也批評京華城被民進黨打成弊案，導致城市發展受阻，市民成為受害者。

黃國昌 蔣萬安 民眾黨

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