搶攻綠營 石舫亘勤跑市場 鐵粉送菜 沈伯洋笑稱吃不完
選戰倒數，蔣萬安與石舫亘夫妻分頭深入商圈、夜市與市場掃街，沈伯洋也在深藍票倉吸引大批支持者，現場人潮與互動熱度都十分高。
AI摘要
文章摘要整理：
選戰倒數，蔣萬安與石舫亘夫妻分頭深入商圈、夜市與市場掃街，沈伯洋也在深藍票倉吸引大批支持者，現場人潮與互動熱度都十分高。
選戰倒數，台北市長蔣萬安利用小周末下班尖峰時段開啟「超級陸戰」行程，先在東區商圈走街，晚上到立委本命區掃遼寧夜市；妻子石舫亘到西寧市場和景美夜市，夫妻分進合擊，競總規畫掃街行程持續到選前。沈伯洋則選擇挺進深藍的安居市場，吸引粉絲追隨。
沈伯洋昨到大安區安居市場掃街，現場湧入數百位支持者。雖屬傳統深藍票倉，但現場人潮洶湧，有支持者甚至提前兩小時到場等候。出發前黎孝公園已有許多支持者，帶著旗子、飄帶、布偶等小物到場，現場出現合照與簽名隊伍，民眾沿途熱情送上蔬菜，沈伯洋笑稱團隊好幾個晚上都在喝蘿蔔湯。
石舫亘多次搶攻綠營優勢區爭取菜籃族認同，上午到將改建的萬華西寧市場，市場自治會送上包子、粽子、蒜、鳳梨和白蘿蔔等五寶，預祝蔣「凍蒜包中」。
石舫亘邊買邊拜票，魚販特別介紹她買「紅條仔」，閩南語諧音「穩條（穩中）」，業者比出蔣萬安號次五、喊出「五夠讚」。深怕漏掉握手的機會，石舫亘還跑進攤商工作區，遇到不方便握手的攤商，改以碰肘致意。
蔣萬安下午參加「2026東區周年慶」活動後，從頂好廣場在東區商圈走街拜票爭取支持，凍蒜聲不斷，吸引不少民眾合影、要簽名，現場水泄不通，一度走不出來。
掃街時，有商家擺放「洋流」標語，蔣萬安仍入內致意；事後店家在Threads發文稱「蔣萬安市長蒞臨，大家一起展現民主的風範超級棒，可惜我已經有喜歡的人了」。蔣底下留言「謝謝你，無論喜歡誰，我們都希望讓台北更好。」晚間蔣萬安轉赴遼寧夜市，還沒到場就湧現支持人潮，許多年輕人綁著「台北安可」飄帶早早到場等候，蔣現身尖叫聲不斷，許多人圍著要簽名和自拍，短短幾百公尺走了一小時，人潮不斷湧入，蔣萬安乾脆停下讓粉絲拍個夠。
兩人採取分進合擊方式，蔣萬安走東區商圈、遼寧夜市，石舫亘則前往西寧市場與景美夜市，持續以市場、夜市和商圈作為主要拜票場域。 因為安居市場屬傳統深藍票倉，沈伯洋到場仍吸引數百名支持者跟隨，現場有人提前兩小時等待，並出現簽名、合照與沿途送菜的熱烈場面。 她在西寧市場邊買邊拜票，獲市場自治會致贈包子、粽子、蒜、鳳梨和白蘿蔔，象徵「凍蒜包中」，也以碰肘代替握手，展現親民作風。
精華 FAQ
兩人採取分進合擊方式，蔣萬安走東區商圈、遼寧夜市，石舫亘則前往西寧市場與景美夜市，持續以市場、夜市和商圈作為主要拜票場域。
因為安居市場屬傳統深藍票倉，沈伯洋到場仍吸引數百名支持者跟隨，現場有人提前兩小時等待，並出現簽名、合照與沿途送菜的熱烈場面。
她在西寧市場邊買邊拜票，獲市場自治會致贈包子、粽子、蒜、鳳梨和白蘿蔔，象徵「凍蒜包中」，也以碰肘代替握手，展現親民作風。
上一則
台碳費逾半補助企業 環團籲推「淨零幣」還利於民
下一則