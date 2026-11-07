柯志恩新MV1天點閱破百萬 並列小英、柯文哲

國民黨高雄市長候選人柯志恩(右)推出台語競選主題曲「我們都在」MV，回顧4年來深耕高雄的足跡。 （取材自YouTube）

AI摘要 文章摘要整理： 柯志恩新MV點閱破百萬，主打4年深耕高雄成果；賴瑞隆則走訪商圈、宣傳新住民政見，雙方持續以不同方式搶攻高雄選票。

國民黨 高雄市長候選人柯志恩前晚發布台語主題曲「我們都在」，發布不到24小時就累積百萬人次點閱，與蔡英文 、柯文哲 等歷年代表性競選ＭＶ並列，成為第三位競選歌曲ＭＶ達百萬點閱的政治人物。柯志恩昨天受訪說，新歌要送給每位一路陪她走到這裡的人。民進黨市長候選人賴瑞隆昨則上傳短影片，走訪南國商圈體驗新住民文化，與新住民博感情，跨族群爭取選票。

有別於第一支競選歌「世界高雄」的熱血，「我們都在」回顧柯志恩4年來深耕高雄的足跡。包括記錄揭發美濃大峽谷事件，以及豪雨期間與議員四處涉水、走進災民家中勘災的情境。

柯志恩表示，「我們都在」是由朱康老師創作，她一聽就非常有感覺，團隊剪輯出來後，細數過去四年來的點點滴滴，要跟過去一路走過來的人致敬。

柯志恩昨天回防高雄選區，上午7時半會同前立委黃昭順及左楠區5名女性市議員候選人吃早餐，步行傳統市場掃街拜票。晚間則跟毛小孩直播互動，並提出設置「高雄市立動物醫院」，加碼犬貓絕育補助、建立飼主急難照護機制及打造卅座涼感毛孩公園等政見。

賴瑞隆昨天北上立法院，與同黨高雄立委宣布明年將開航高雄小港機場直飛日本羽田機場的包機。他在社群平台上傳短影片，記錄他走訪高雄車站周邊的南國商圈，爭取新住民選民支持，晚間則赴六合夜市掃街。

影片中，賴瑞隆品嚐越南料理、印尼牛肉丸、魚露等特色飲食，也走訪食品百貨，與店家熱情互動，商圈也嘗試將六龜芒果、燕巢芭樂融合東南亞調味，展現跨國飲食與在地交融的魅力。

賴瑞隆提出「新高雄一家人」新住民5大政見，重視專責服務、語言支持及文化交流，並將推動「幸福川計畫」，改善水環境、步行空間與街區景觀，協助新住民店家發展，吸引更多旅客走進南國。