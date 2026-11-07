防沈伯洋破圈 蔣萬安回防請益「內湖王」陳健治

國民黨前立委陳學聖6日在臉書發文，蔣萬安去拜訪陳健治。（取材自陳學聖臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋拜會陳健治後牽動北市藍營警報，蔣萬安隨即請益回防，藍白陣營也同步釋出善意，盼促成後續同台與合作。

北市選情激烈，民進黨台北市長候選人沈伯洋 日前拜會有「內湖王」之稱的國民黨籍台北市前議長陳健治，拉響藍營警報。台北市長蔣萬安 昨緊急回防，在副市長林奕華、國民黨前立委陳學聖陪同下拜訪陳健治，蔣萬安昨參加東區周年慶啟動儀式受訪指出，陳健治就很多市政議題，給予指導、建議跟提點，「我非常的感激」。

陳健治四年前支持民眾黨 候選人黃珊珊，沈伯洋昨天拜會陳，深談一小時，會後陳健治陪同沈伯洋受訪時表示，蔣沈兩人各方面表現都很好，引發藍營緊張。蔣萬安原回應，已邀陳下周四前往競總。陳學聖透露，在沈伯洋公開拜會後，競總主委盧秀燕認為蔣身為晚輩應親自拜會，同時為避免被認為「拿香跟拜」，因此拜會完才公開。蔣萬安昨指出，經陳學聖安排，主動聯繫後趕緊來向陳健治拜會請益。

此外，針對北市藍白合，國民黨台北市黨部主委戴錫欽解除台北市長蔣萬安個別站台白營議員的禁令，藍營正堆疊善意，希望能促成蔣萬安和民眾黨創黨主席柯文哲同台。

柯文哲昨受訪說，民眾黨8日在竹北為市長候選人邱臣遠造勢，白營重要人士都會來，「看蔣萬安要不要來」。蔣萬安則說，非常感謝柯邀請，夥伴之間一定是相互支援。

民眾黨主席黃國昌昨表示，過去民眾黨與台北市的溝通不算順利，直到國民黨立委羅智強、徐巧芯進入蔣競總，開始積極穿梭奔走，解開雙邊誤會；而民眾黨支持者的自主性很高，過程中難免有情緒。

民眾黨計畫21日在台北市府前辦大造勢，柯文哲將到場，蔣萬安前天說「非常樂意參加」。對此，黃國昌說，敬請期待，這段時間兩黨的相處自然且融洽，很多好朋友也都在努力，為了大局往前推進。