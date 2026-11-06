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台北市長選戰／藍：沈伯洋辯論後暖男人設崩 回到「販賣恐懼」

記者王小萌／台北即時報導
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民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）昨晚出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜。(...
民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）昨晚出席大直「沈麼啦！這慧贏！」戒慎恐懼之夜。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

羅智強發文指沈伯洋在市長辯論後形象崩壞，回到熟悉的恐懼訴求，並以辯論表現、造勢主題及兩岸立場批評其政治風格。

民進黨昨晚在大直舉辦「戒慎恐懼」之夜，邀請北北基桃候選人到場，民進黨台北市長候選人沈伯洋也到場準備一段脫口秀。台北市長蔣萬安競辦總幹事羅智強今在社群平台表示，辯論後，沈伯洋的暖男人設一夕崩了。知道自己表現差，只能放棄暖男人設，回到最熟悉的「販賣恐懼」。

羅智強指出，市長辯論後，原來的沈伯洋回來了，回答記者問題時，目露兇光、滿臉不屑、眼神飄忽心虛，依然謊話連篇、死不認錯。更重要的是，昨晚沈伯洋的造勢活動，主打的竟是戒慎「恐懼」？請問沈伯洋，是要誰恐懼？是要台北市民、蔣萬安、支持者恐懼？還是沈伯洋自己恐懼？

羅智強表示，忽然間，曾說「所有兩岸交流都是統戰」、「雙城論壇不但不必要，很多時候都是造成滲透的破口」、「中共滲透台灣的宮廟已有2、30年了，創造出『統戰媽祖、關公』」，那個連媽祖關公都不忘抹紅，在黑熊學院整天販賣恐懼的沈伯洋回來了。

羅智強說，他還滿欣慰的，這才是大家一直認識、熟悉的沈伯洋。為什麼要再度變回以前的人設，販賣恐懼？套句成淵國中同學看完市長辯論，真情流露的那句評語「沈伯洋真狼狽」。

羅智強指出，知道自己辯論表現極差，一直透過綠媒造神、被無盡吹捧的沈伯洋，在同一個平台和蔣萬安直球對決時，直接從神壇跌落，變回原形。經不起蔣萬安對市政的詢問，沈伯洋只能說出「都更最重要的是陪伴」、「都更最重要的是動工和完工」、「我當市長的第一件事是種樹」。

羅智強表示，沈伯洋只能狼狽地在辯論台上吵著要和蔣萬安加Line，要辯論下一場；狼狽地和總幹事吳思瑤一起暗示支持者三立和TVBS洩題，引導支持者攻擊TVBS，逼得TVBS公布協商過程，打臉吳思瑤。沈伯洋最後只能放棄暖男人設，回到最熟悉的「販賣恐懼」，舉辦了一場完全背離溫暖人設的戒慎恐懼之夜。

羅智強說，就在蔣萬安要以「安心」為主訴求，號召為美好台北遊行的時候；沈伯洋卻以恐懼為主訴求，舉辦造勢大會。蔣萬安希望台北市民「安心」，沈伯洋希望台北市民「恐懼」，當安心對決恐懼，台北市民要選的是一路走來始終敦厚的蔣萬安？還是走到半路變回黑熊的沈伯洋？相信答案就在成淵國中，同學對蔣萬安熱情歡呼的尖叫聲中。

精華 FAQ

  • 羅智強認為沈伯洋在辯論後表現不佳，原本營造的暖男人設一夕崩解，回到他熟悉的強硬與恐懼論述，甚至形容他在台上顯得狼狽、心虛又不願認錯。

  • 他認為沈伯洋以「戒慎恐懼」作為造勢主軸，與先前塑造的溫暖形象完全不符，等於把競選訴求重新拉回恐懼動員，並質疑這樣的訴求究竟是要誰感到害怕。

  • 羅智強還提到沈伯洋過去對兩岸交流、雙城論壇與宮廟議題的激烈說法，並指控其在辯論中表現差、與吳思瑤暗示洩題等，藉此凸顯其一貫的「販賣恐懼」風格。

沈伯洋 羅智強 蔣萬安

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