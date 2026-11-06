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老人福利法副署或覆議？卓榮泰要衛福部研商

台灣新聞組／台北6日電
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行政院長卓榮泰列出老人福利法修法三項缺失，要衛福部通盤研商。（記者余承翰／攝影）
行政院長卓榮泰列出老人福利法修法三項缺失，要衛福部通盤研商。（記者余承翰／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

老人福利法修正引發行政院是否副署爭議，卓榮泰指修法違反社會保險與財政紀律，要求衛福部研商，朝野則互批政治操作。

藍白在立法院強力推動六十五歲以上長者有條件免健保費，在行政院決定副署與否前，衛福部長石崇良遭爆越洋下令要民間團體反對修法，行政院長卓榮泰昨未鬆口，他列出修法三項缺失，要衛福部通盤研商。政院說，將採合法合憲因應作為；在野批評，若不副署等同向全民宣戰。

立法院日前通過老人福利法第廿二條修正，依照時程，行政院今將決定是否副署或提覆議。

卓榮泰昨在行政院會指出，修法違反社會保險原則與世代正義，且修法刪除現行對特定弱勢的補助，等於剝奪中低收入特定弱勢長者的醫療保障，更違反憲法與財政紀律，他請衛福部就各受影響層面通盤研商。

衛福部次長呂建德說，未來六十五到六十九歲的單身長者，平均年所得在一五五點八萬元以下，就符合修法的全額補助，而負擔這些費用的受薪階級，年薪中位數卻不到六十萬元，修法損不足卻補有餘。石崇良昨指出，若修法通過勢必排擠相關財務，進一步增加調漲保費的壓力。

民眾黨立院黨團總召陳清龍批評，民進黨有多位縣市長候選人開出補助長者健保費政見，行政院擔心不執行老人福利法修法會影響選情，就派石崇良幹髒事，想營造忍痛覆議的氛圍，石崇良到底是衛福部長，還是民進黨的輔選幹部？

精華 FAQ

  • 立法院通過老人福利法第22條修正，讓65歲以上長者在符合條件下可免繳健保費，並依修法時程由行政院決定是否副署或提覆議。

  • 卓榮泰認為修法違反社會保險原則、世代正義，也刪除對特定弱勢的補助，恐影響中低收入長者醫療保障，並違背憲法與財政紀律。

  • 民眾黨批評民進黨把長者健保補助當選舉政見，質疑衛福部長石崇良配合行政院營造覆議氛圍，認為這是出於選情考量的政治操作。

卓榮泰

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