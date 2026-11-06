新聞評論／兒虐數字用猜的 沈伯洋意圖影響選舉？

民進黨台北市長候選人沈伯洋受訪指北市兒虐為六都之首，坦言是「用猜的」，圖為沈伯洋5日在立法院受訪。（記者曾吉松／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 本文批評沈伯洋在談台北兒虐議題時缺乏數據卻以猜測發言，且相關統計顯示台北並非六都最嚴重，質疑其論述嚴謹度與選舉動機。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 受訪時宣稱台北市的不當兒虐事件應是六都之首。當主持人追問相關原因時，他坦承因為手上沒有資料跟數據，所以只能「用猜的」。

一個具有犯罪學博士背景、又準備參選首都市長的人，談到如此嚴肅的公共議題，竟然把猜測當成政策論述，這是學者應有的專業，及候選人應有的基本態度嗎？

更大的問題是，沈伯洋這一猜，還猜錯了。根據衛福部公開資料，2024年兒少遭受父母、照顧者或其他家庭成員施虐致死人數，高雄市就有12人，居六都之首；台北市則沒有個案。若看2023年至25年的家內受虐致死統計，高雄也遠高於台北。至少從兒少受虐致死的統計來看，台北市不是六都最嚴重的城市。

至於兒少保護通報案件，各縣市的通報數、受理數、調查案件及實際受虐人數，本來就有不同定義，不能混為一談。但不論採用哪一項統計，政治人物都不應在沒有查證下，逕自把台北市說成六都最嚴重。

沈伯洋陣營澄清，受訪談論的主軸與廣義的指標包含幼兒園不當管教、照顧環境與通報處理等有關，並非專指家戶內致死案。

然而，即使雙方對「兒虐」定義的涵蓋範圍認知存在落差，政治人物在公開受訪時若未能精準掌握統計基礎，確實也給對手質疑其論述嚴謹度的空間。更何況，兒虐案件的統計維度繁多，不適合簡化為單純的政治攻防數字遊戲。通報數增加，可能代表案件增加，也可能反映通報意識提高、通報管道更完善；受虐致死則是完全不同的指標。沈伯洋具有犯罪學背景，發言應更嚴謹，卻在未備妥具體數據前脫口「用猜的」，難免令人質疑是拿來做為政治攻防工具。

沈伯洋的爭議，核心在於政策論述精確度。他要選台北市長，且身為立委，索資並非難事，接下來談都更、交通、教育、社會福利，是不是也繼續「用猜的」？

沈伯洋要選台北市長，自當以更嚴謹的態度端出數據與政見。市長辯論或許可以不用準備，但治理城市絕對不能憑直覺、用猜的。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）