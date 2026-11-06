黑白集／民調是測量民意 還是製造民意？
文章批評選前民調與造勢愈來愈像製造民意的工具，呼籲選民分辨聲量包裝與真正的施政能力，避免把選舉熱鬧誤當民主本質。
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文章批評選前民調與造勢愈來愈像製造民意的工具，呼籲選民分辨聲量包裝與真正的施政能力，避免把選舉熱鬧誤當民主本質。
選舉未到，民調先瘋。各路民調滿天飛，有的像在製造民意。數字一出，經媒體與社群推波助瀾，票還沒投，彷彿勝負已定。且問：民調是測量民意的溫度計，還是替候選人加溫的電熱器？
有些民調尤其神奇：各選區的長期投票傾向有跡可循，調查結果卻翻天覆地，彷彿一夕變心。更耐人尋味的是，有些民調主持人如同「百變天王」，上回打著甲社團名義，這回改掛乙社團招牌，目的就是在選前拋出聳動數字。
選民立場不會永遠不變，但民調也可能失準。若一再偏離真相，卻只是換招牌捲土重來，這是在研究民意，還是經營政治化妝術？
近年選戰愈來愈像行銷競賽，各陣營忙著打造候選人形象，利用造勢將支持者熱情維持在高潮。不可否認，包裝、造勢是必要策略，候選人好的理念需要傳播營造才能贏得認同。但選民永遠不該忘記：技巧終究只是手段，不該喧賓奪主，壓過民主政治的本質。
民主的本質，終究是選賢與能。若政治人物的心思，全花在製造聲量、操作群眾情緒，選舉便只剩下熱鬧表演。選戰可以靠包裝吸引目光，施政卻得接受考驗。會選舉，不等於會治理；會造勢，更不代表會做事。
選舉需要技巧，但政治更需要解決問題、承擔責任。如果社會上下普遍認為，贏得選舉就是政治全部，輸掉的就必然是民主。（轉載自聯合報）
作者質疑部分民調不只是反映民意，而是在選前透過聳動數字、媒體擴散與社群操作，先行塑造勝負印象，進而影響選民判斷。 因為有些民調常以不同社團名義反覆登場，換個招牌就重新發布結果，讓人懷疑其目的不在研究民意，而在包裝特定政治效果。 作者認為選舉技巧、造勢和包裝都只是手段，真正重要的是能否選賢與能、解決問題並承擔責任，否則選戰只會淪為熱鬧表演。
精華 FAQ
作者質疑部分民調不只是反映民意，而是在選前透過聳動數字、媒體擴散與社群操作，先行塑造勝負印象，進而影響選民判斷。
因為有些民調常以不同社團名義反覆登場，換個招牌就重新發布結果，讓人懷疑其目的不在研究民意，而在包裝特定政治效果。
作者認為選舉技巧、造勢和包裝都只是手段，真正重要的是能否選賢與能、解決問題並承擔責任，否則選戰只會淪為熱鬧表演。
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