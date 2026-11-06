黑白集／民調是測量民意 還是製造民意？

信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民進黨中市長候選人何欣純(左)支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣(右)30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。（記者黃仲裕/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 文章批評選前民調與造勢愈來愈像製造民意的工具，呼籲選民分辨聲量包裝與真正的施政能力，避免把選舉熱鬧誤當民主本質。

選舉未到，民調 先瘋。各路民調滿天飛，有的像在製造民意。數字一出，經媒體與社群推波助瀾，票還沒投，彷彿勝負已定。且問：民調是測量民意的溫度計，還是替候選人加溫的電熱器？

有些民調尤其神奇：各選區的長期投票傾向有跡可循，調查結果卻翻天覆地，彷彿一夕變心。更耐人尋味的是，有些民調主持人如同「百變天王」，上回打著甲社團名義，這回改掛乙社團招牌，目的就是在選前拋出聳動數字。

選民立場不會永遠不變，但民調也可能失準。若一再偏離真相，卻只是換招牌捲土重來，這是在研究民意，還是經營政治化妝術？

近年選戰愈來愈像行銷競賽，各陣營忙著打造候選人形象，利用造勢將支持者熱情維持在高潮。不可否認，包裝、造勢是必要策略，候選人好的理念需要傳播營造才能贏得認同。但選民永遠不該忘記：技巧終究只是手段，不該喧賓奪主，壓過民主政治的本質。

民主的本質，終究是選賢與能。若政治人物的心思，全花在製造聲量、操作群眾情緒，選舉便只剩下熱鬧表演。選戰可以靠包裝吸引目光，施政卻得接受考驗。會選舉，不等於會治理；會造勢，更不代表會做事。

選舉需要技巧，但政治更需要解決問題、承擔責任。如果社會上下普遍認為，贏得選舉就是政治全部，輸掉的就必然是民主。（轉載自聯合報）