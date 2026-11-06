我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔劉雲平料接眾院民主黨黨團主席 創國會亞裔最高紀錄

75歲「肥貓」鄭則仕不靠賣慘還清巨債 一輩子難忘劉德華救他

黑白集／民調是測量民意 還是製造民意？

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民進黨中市長候選人何欣純(左)支...
信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民進黨中市長候選人何欣純(左)支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣(右)30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。（記者黃仲裕/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

文章批評選前民調與造勢愈來愈像製造民意的工具，呼籲選民分辨聲量包裝與真正的施政能力，避免把選舉熱鬧誤當民主本質。

選舉未到，民調先瘋。各路民調滿天飛，有的像在製造民意。數字一出，經媒體與社群推波助瀾，票還沒投，彷彿勝負已定。且問：民調是測量民意的溫度計，還是替候選人加溫的電熱器？

有些民調尤其神奇：各選區的長期投票傾向有跡可循，調查結果卻翻天覆地，彷彿一夕變心。更耐人尋味的是，有些民調主持人如同「百變天王」，上回打著甲社團名義，這回改掛乙社團招牌，目的就是在選前拋出聳動數字。

選民立場不會永遠不變，但民調也可能失準。若一再偏離真相，卻只是換招牌捲土重來，這是在研究民意，還是經營政治化妝術？

近年選戰愈來愈像行銷競賽，各陣營忙著打造候選人形象，利用造勢將支持者熱情維持在高潮。不可否認，包裝、造勢是必要策略，候選人好的理念需要傳播營造才能贏得認同。但選民永遠不該忘記：技巧終究只是手段，不該喧賓奪主，壓過民主政治的本質。

民主的本質，終究是選賢與能。若政治人物的心思，全花在製造聲量、操作群眾情緒，選舉便只剩下熱鬧表演。選戰可以靠包裝吸引目光，施政卻得接受考驗。會選舉，不等於會治理；會造勢，更不代表會做事。

選舉需要技巧，但政治更需要解決問題、承擔責任。如果社會上下普遍認為，贏得選舉就是政治全部，輸掉的就必然是民主。（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 作者質疑部分民調不只是反映民意，而是在選前透過聳動數字、媒體擴散與社群操作，先行塑造勝負印象，進而影響選民判斷。

  • 因為有些民調常以不同社團名義反覆登場，換個招牌就重新發布結果，讓人懷疑其目的不在研究民意，而在包裝特定政治效果。

  • 作者認為選舉技巧、造勢和包裝都只是手段，真正重要的是能否選賢與能、解決問題並承擔責任，否則選戰只會淪為熱鬧表演。

民調

上一則

頻上綠營傾向節目拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流

下一則

ETtoday民調 蔣萬安支持度50.7% 領先沈伯洋8.8個百分點

延伸閱讀

新聞評論／藍營「太陽」此時不發威 更待何時？

新聞評論／藍營「太陽」此時不發威 更待何時？
新聞評論/一場不對稱選戰 別讓虛偽政客在失焦中騙走你的票

新聞評論/一場不對稱選戰 別讓虛偽政客在失焦中騙走你的票
專家之眼／選戰看聲量 市政看能耐

專家之眼／選戰看聲量 市政看能耐
柯文哲給蔣萬安建言：人家在製造政治聲浪 要有能力去扭轉

柯文哲給蔣萬安建言：人家在製造政治聲浪 要有能力去扭轉

熱門新聞

蔣友柏近年工作重心移往大陸。(取材自小紅書)

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

2026-11-03 17:28
陸委會副主委梁文傑29日下午主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

巴國一度對台關領空又放行 梁文傑引用蔣中正口號回應

2026-10-29 15:01
顧安生(左)、李四端(中)、胡錦(右)差點成為新聞部同事。(圖／八大提供)

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

2026-11-03 02:28
陸委會副主委梁文傑。記者張鈺琪／攝影

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

2026-11-05 12:44
台灣移民署。（本報系資料照）

央視前主講人跳機求庇護 台移民署：查無實證送返泰國

2026-11-04 15:44
李晶晶和女兒感情相當親密。圖／摘自IG

台塑王泉仁16歲愛女 低調創協會教孩子跳舞

2026-11-05 12:54

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響

彭博：民主黨成為國會多數對民眾荷包有哪些影響
易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」
選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰

選後川普政府首位高層走人 預測市場押注下一個是誰