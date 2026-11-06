頻上綠營傾向節目拚「破圈」 柯志恩再嗆新潮流

國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）4日晚間參加曾挺大罷免的補教名師呂捷的直播節目，接受辛辣拷問。（圖／翻攝自呂捷YT直播）

AI摘要 文章摘要整理： 柯志恩近期頻登綠營傾向節目拚「破圈」，同時猛攻新潮流與財政分配議題；賴瑞隆則持續訴求願景政策，盼在選戰最後階段穩住支持。

國民黨 高雄市長候選人柯志恩於電視辯論展現剽悍戰力後，近日接連接受曾挺大罷免的補教名師呂捷及常上綠營傾向政論節目的媒體人陳東豪專訪，力求「破圈」，柯表示若當選，第一時間會向市長陳其邁 請益，未來「大港開唱」不只繼續辦，還要擴大辦。賴瑞隆說，選舉最後階段他會繼續陳述願景跟政策方向，爭取高雄市民返鄉投票，「每張票都很重要」。

柯志恩前晚接受呂捷直播專訪，從財劃法、罷韓、新潮流派系談到市政議題，呂捷問財劃法，柯是否讓高雄少拿兩百億元？柯說，沒有要選市長的人會去砍自己城市的預算，高雄統籌分配款仍居全國第二，問題在行政院扣住一般性補助款，她當場向賴瑞隆喊話：「不要佛洛伊德固著，快跟我一起去跟行政院長要錢。」

觸及新潮流話題，柯志恩再開砲，批新潮流背後利益盤根錯節、壟斷各項資源，吃相難看，高雄絕不能淪為單一派系私相授受的提款機。

柯志恩說，自己與呂捷政治立場不同，但兩人對高雄觀光建設相當有共識，並認為高雄不應只發展市中心，原縣區也值得投入。

接受媒體人陳東豪專訪時，柯強調自己是南部長大的孩子，理解地方需求與痛點，陳其邁市長重視科技產業發展，但未來關鍵在於如何帶動傳統產業與國際大廠鏈結，她若當選，第一件事就是打電話給陳市長請益，展現跨黨派溝通誠意。

民進黨候選人賴瑞隆昨午成立三塊厝後援會，就柯志恩接受呂捷專訪，再稱高雄長年遭新潮流盤踞，他說，17年前他成功舉辦首場5萬人演唱會，後來到黃色小鴨，「一直用創意跟執行力創造潮流」，選舉最後階段他會繼續陳述願景及政策方向，繼續爭取選民認同。