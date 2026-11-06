藍白合升溫 蔣萬安盼同台柯文哲 柯：要看人家需不需要

民眾黨前主席柯文哲（中）5日被問到是否替台北市長蔣萬安站台，他說，要看人家需不需要。（記者游明煌／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 選戰進入倒數3周，藍白雙方持續堆疊善意，蔣萬安希望與柯文哲同台，民眾黨則強調21日造勢以白營人選為優先。

首都之戰倒數三周，藍白合成關鍵。民眾黨計畫21日在台北市府前辦大造勢，創黨主席柯文哲 將到場，台北市長蔣萬安 昨稱「非常樂意參加」。據了解，藍營近期遞出橄欖枝，解除站台禁令，14日的「安心向前行」遊行預計會邀民眾黨主席黃國昌 參加，一步步堆疊善意，蔣萬安未來可望與柯文哲同台。

民眾黨人士表示，21日的「全國大集結」流程還在規畫，歡迎各方好友到場；不過，當天有全台的白營候選人及黨公職到場，要以此為優先，其餘的相關安排還需討論。

蔣萬安昨宣布「安心向前行」遊行，他與其競總主委、台中市長盧秀燕領頭，從大安森林公園及競選總部出發，號召民眾一起將蔣萬安再送進台北市政府，繼續連任4年。

外界關注蔣柯同台造勢，柯文哲昨在基隆說，「要幫也要人家有好處，不要愈幫愈忙，要看人家需不需要。」蔣萬安則是說，「他能來站台推薦是對我這4年施政肯定。」

蔣萬安說，他非常樂意參加民眾黨的造勢。黨部主委戴錫欽指出，蔣萬安已表達，若民眾黨邀請，蔣一定會跟黃柯有機會同台。

此外，國民黨北市黨部曾「禁止個別站台白營議員」，戴錫欽說，「大家都會以大局為重，希望能夠讓蔣萬安繼續連任為最優先考量。」形同解禁。

戴錫欽指出，盧秀燕日前向黨內表示，不管藍白怎麼合體或同台，原則上仍以國民黨議員為主；基調沒有改變，也都希望雙方的席次極大化。

藍營人士表示，盧秀燕和北市五藍委加入團隊後，就立刻強化藍白合，一步步堆疊善意，日前蔣萬安夜會白營四小雞，聽取意見並討論未來互動方向，包括有機會就去競總走走。舉例來說，蔣前天到民眾黨議員候選人吳怡萱總部，另外蔣的部分掃街行程也提早告知民眾黨，別再讓白營「看新聞才知道」，衍生誤會。

「我們有善意，人家也要看我們是否做到，蔣柯同台急不得。」藍營人士說，每一步都要做到才能到下階段，下周藍營遊行邀請民眾黨，到了21日，蔣柯就有機會大同台。

戴錫欽還說，蔣萬安27日在凱道的「選前之夜」，也會盛情邀約柯文哲站台。

民眾黨人士表示，尊重蔣萬安與國民黨台北市黨部決策，也樂見在野黨合作，把在野大聯盟合作框架做大。

台北市長蔣萬安5日說，非常樂意參加民眾黨的造勢，若民眾黨創黨主席柯文哲願站台推薦，是對他4年施政的肯定。（記者林澔一／攝影）