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周六高雄市拚場 柯志恩合體萬安 賴瑞隆連線洋流

記者徐白櫻張議晨／高雄6日電
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柯志恩6日前往左營果貿國宅附近的傳統市場拜票，攤商送她蘿蔔預祝好彩頭。（記者徐白...
柯志恩6日前往左營果貿國宅附近的傳統市場拜票，攤商送她蘿蔔預祝好彩頭。（記者徐白櫻／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

高雄市長選戰周六藍綠再度正面交鋒，柯志恩在旗山集結在野陣營，賴瑞隆則於岡山以北高隆洋活動結合中央與地方力量拚氣勢。

高雄市長選舉本周六藍綠進行第4度交鋒，柯志恩明天下午在旗山造勢，邀台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平助陣，適逢美國德州卅多年來首度變天，網友喊話「德州可以做到、妳也可以」；賴瑞隆在岡山舉辦「北高隆洋」造勢，除邀賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、高雄市長陳其邁站台，也請台北市長候選人沈伯洋遠端助講，展現北高連線氣勢。

距投票日剩廿多天，高雄市長選舉再現陸戰車拚，柯志恩「三山造勢」最終場明天下午四時在旗山體育場登場，受邀出席的黃國昌昨強力放送影片，指高雄的改變需要團結所有在野力量，明天會參加「柯志恩大旗美勝利大會」，與高雄鄉親及在野陣營好朋友共同打拚，翻轉高雄。

柯志恩競辦指出，影片上架後不少支持者紛留言加油打氣，更有網友引用美國期中選舉共和黨傳統票倉德州遭民主黨翻轉為例，指德州可以做到，柯志恩也可以。

民進黨市長候選人賴瑞隆「北高隆洋」岡山造勢活動恰巧也與對手柯志恩選同一時間，競選團隊昨公布卡司，包括賴總統、潘孟安、陳其邁及內政部長劉世芳，沈伯洋將遠端發表短講，力抗當天下午在旗山造勢的國民黨柯志恩及蔣萬安。

賴瑞隆此次岡山造勢再開闢「搖滾區」，釋出限量席位讓支持者抽籤，競總表示，當天將以別出心裁的互動活動串起台上、台下，驚喜留待現場揭曉，邀大家親自感受全場一起應援的震撼。

賴瑞隆競總表示，此次同台的夥伴有著相似的歷程，賴清德總統、潘孟安祕書長、劉世芳部長都是從南方走向中央不同崗位，將地方經驗化為推動均衡台灣的力量，陳其邁則帶領高雄加速轉型。

好戰友沈伯洋當天將採取遠端連線方式向高雄鄉親真情告白，讓北、高「雙城」的加油聲隔空交會，將彼此的祝福化為前進的力量。賴競總請「小風扇」、「小水滴」自製應援小物、繫上「隆洋」飄帶，展現對城市的熱愛。

精華 FAQ

  • 柯志恩明天下午在旗山體育場舉辦三山造勢最終場，邀請台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌、立法院前院長王金平等人站台，藉由跨黨與在野聲勢強化選戰氣勢。

  • 賴瑞隆在岡山舉辦「北高隆洋」造勢，除賴清德總統、潘孟安、陳其邁與劉世芳等人站台外，沈伯洋也將遠端助講，並搭配限量搖滾區與互動設計拉抬現場聲量。

  • 報導指出高雄市長選舉距投票日剩20多天，藍綠雙方在同一天、同一時間各自辦大型造勢，分別以在野聯軍與中央地方連線拚場，凸顯選戰進入白熱化階段。

蔣萬安 黃國昌 王金平

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