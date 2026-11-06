查蘇巧慧家人投資爭議 藍索資碰壁轟「財政布」

藍白追打民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）的胞妹蘇巧純任職曠世智能與國發基金投資爭議，質疑財政部遲不交資料給審計部。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 藍白圍繞蘇巧慧胞妹投資曠世智能爭議，追問國發基金與公股銀行資料未即時提供，財政部則回應將於今天補交審計部。

藍白指控民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純任職「曠世智能」期間，獲國發基金投資，有利益迴避問題。藍委昨再批，財政部 迄今未提供資料給審計部來監督，是「財政布」、太囂張。國庫署署長陳柏誠昨在立法院表示，是資料範圍龐大，還要向公股銀行索資，需要更多作業時間，財政部今天就會把報告交給審計部。

國民黨新北市長候選人李四川 昨接受「趙少康 時間」節目專訪時說，他當四十多年公務員，審計部或監察院要資料誰敢不給；此案不查明，未來要如何督導所有公務員。

李四川說，台企銀以政府名義向曠世智能購買股票一股13元（台幣，下同）， 蘇巧純一股卻僅0.5元，都須交代清楚；對比他主張把年輕人創業第一桶金的貸款提高至500萬元，銀行仍要擔保及抵押，蘇巧純卻不用，年輕人會有相對剝奪感。

蘇巧慧昨回應，妹妹非公司負責人也非專案相關人員，相關表格均如實填寫，籲外界勿因選舉為難公務員。

針對國發基金投資爭議，審計部上月21日允諾二周內提交調查報告到立院財政委員會，至昨天為止，財政部都沒有提供資料。

國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷昨表示，審計部給了8頁資料，開宗明義就指，財政部尚未提供公股金融機構相關資料；他質疑，連獨立行使審計職權的審計部都要不到資料，可見背後的水到底有多深。

李競辦主任江怡臻質疑，資料到底卡在哪個環節、是否有政治考量？財政部須說清楚，蘇巧慧一句「妹妹不是負責人」或「都依法辦理」，無法取代資料實質查核。

陳柏誠說，財政部沒有不提供資料，還需一些作業時間，今天將提供。