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不分階級都查核 台軍方設「接密資格認證」 立委憂整肅異己

記者李人岳屈彥辰／台北5日電
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國防部長顧立雄（中）證實，軍方已經訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，建立「接...
國防部長顧立雄（中）證實，軍方已經訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，建立「接密資格認證」機制。（記者曾學仁／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

國防部為防堵中共滲透，推動國軍「接密資格認證」與全面安全查核，但在野立委憂心標準不透明，恐引發內部猜忌與整肅爭議。

中國大陸對台軍方滲透日益嚴重，國防部長顧立雄昨證實，軍方已經訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，建立國軍「接密資格認證」機制，所有軍文職人員，不分階級都將依接觸機密的等級進行查核，並納入入出境安全管制。國民黨立委提醒，若缺乏透明公正的審查標準，恐怕在軍中同袍間引發不必要的猜忌與信任危機。

國防部在立院新會期的業務報告指出，已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」。顧立雄說，將採不分階級、以接觸機密的程度進行安全查核；接觸機密等級愈高，查核就會愈嚴謹。他強調，這樣不分階級、全面清查所有軍文職人員，能夠契合實際接觸機密的程度。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，國防部推動接密資格認證，落實防密與國家安全大方向，在執行層面須更加嚴謹思考，令人擔憂是否會淪為長官排除異己、進行內部整肅工具。

許宇甄說，國防部須把整體配套措施與救濟機制交代清楚，特別是對於未通過查核者，是否有獨立客觀的覆審管道，避免基層軍文職人員無端遭受質疑影響升遷與權益；在完善配套建立前，草率推動絕不是國防部該有的作為。

此外，陸軍206旅發生女中尉墜樓案，國民黨立委要求顧立雄道歉，並在一周內提出調查報告。顧立雄日前回應，軍方已經完成法紀調查並處分相關人員，因報告涉及個人隱私等問題，必須取得家屬同意才能公開。

國民黨立委徐巧芯昨質詢時提出當事人胞兄簽署的「調查報告公開授權暨委託書」，授權徐巧芯向軍方及相關機關取得、審閱完整調查報告，並得於立法院質詢、記者會等合法公開方式、揭露相關內容。

顧立雄表示，會了解家屬的意願和檢察官對於偵查中案件的態度，再看如何用適當方式進行，畢竟這會涉及相關人等。另外，對於身心科用藥的專人管理問題，顧立雄也承諾將在三周內提出改進辦法。

精華 FAQ

  • 國防部已訂頒涉密人員安全調查規定，建立接密資格認證機制，針對所有軍文職人員依接觸機密程度查核，並納入入出境安全管制。

  • 許宇甄擔心若缺乏透明、公正且一致的審查標準，制度可能被長官拿來排除異己，甚至造成基層軍文職人員升遷受阻與權益受損。

  • 顧立雄表示已完成法紀調查並處分相關人員，但因牽涉隱私與偵查程序，需先取得家屬與檢察官意見；另承諾3周內提出身心科用藥管理改進辦法。

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