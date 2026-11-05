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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

學學川普…美期中選舉示警 盧秀燕喊話賴總統與在野合作

台灣新聞組／台中5日電
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美國期中選舉，民主黨大獲全勝，盧秀燕呼籲台灣民眾用選票說出心聲；圖為台灣工人鬥陣...
美國期中選舉，民主黨大獲全勝，盧秀燕呼籲台灣民眾用選票說出心聲；圖為台灣工人鬥陣等勞工團體日前在凱達格蘭大道抗議勞動制度、勞動條件不足。（中央社）

AI摘要

文章摘要整理：

盧秀燕借美國期中選舉結果喊話賴政府與在野合作、重視民生與台灣對美投資；藍白綠立委也各自解讀，並延伸到台灣選舉與中美關係。

美國期中選舉，民主黨大獲全勝，參眾兩院全拿。台中市長盧秀燕昨晚在臉書表示，這個結果再次讓世界看見，民主的力量，可以引導施政的方向，也提醒每個從政者，人民才是頭家，在人民的面前，政府是渺小的。她建議中央政府，主動和即將上任的美國新國會加強溝通，也呼籲賴總統效法川普與在野黨合作。

盧秀燕表示，賴政府應關注台灣企業在美國各州的投資，是否會在選舉後受到政策變化的影響。尤其是產經議題，這關係全體民眾福祉，不能只是被動等消息；政府也應主動掌握各州狀況，協助企業和美方協調，確保現有的投資優惠、租稅減免等不受影響。

對於美選的啟示，盧秀燕說，台灣物價、房租、電費、薪水及政府稅收分配，大家的感受都很清楚，籲民眾11月28日出門投票，用選票說出心聲，告訴政府民意的方向，讓台灣更好；若不投票，就是讓別人替自己做決定。

國民黨團立法院書記長許宇甄則表示，美選結果示警台灣，行政權不能無限擴張，政府更不能忽視人民對民生經濟與物價的真實感受。

美國總統川普在選後接受紐約時報專訪表示，完全願意接受選舉結果，並已準備好與民主黨合作，尋求共識。許宇甄說，川普願意面對不同政黨掌握國會的現實，賴清德總統更應好好思考，為何面對台灣國會多數通過的法案，行政部門一再以不副署、不執行的方式對抗？

民眾黨立委王安祥認為，美選結果驗證，在成熟民主制度之下，民意面臨物價飛漲、經濟發展、政策落實等議題會做出判斷與選擇，透過選舉重新平衡國會與行政之間的權力關係；期待在美方新的政治架構之下，我國行政團隊能夠不間斷地持續對話，讓重要民主夥伴的協助與交流不受中斷。

民進黨立委許智傑表示，這次有許多美國選區首次翻盤，打破以往美國紅藍的選民結構；地方選舉很看重個人特質，不只有選民結構，因此他認為，賴政府在穩定的施政步伐下，明年普發1萬台幣AI紅利、持續推動台灣走向國際、同時照顧弱勢補助青年等，今年九合一地方選舉也可望打破傳統藍綠結構，會有許多耳目一新的人當選。

此外，據香港南華早報報導，上海國際問題研究院長陳東曉分析，民主黨未來二年主要目標仍是限制美國總統川普的行政權力，而非推翻現有對中政策，選舉結果不太可能重大衝擊美中關係。不過，台灣議題可能成為變數，兩黨議員選後恐加強施壓，要求川普推進先前擱置的總額140億美元對台軍售案。

中國大陸外交部發言人毛寧昨說，期中選舉是美國內政，大陸願繼續同美國一道，維護好落實好兩國元首重要共識，加強溝通，妥處分歧，拓展合作，構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

精華 FAQ

  • 她認為選舉結果顯示民意可左右施政方向，政府不應被動等待訊息，而要主動與美方新國會溝通，並關注台灣企業在美投資是否受政策變動影響。

  • 她借川普願意面對國會不同黨派的態度，呼籲賴總統尊重國會民意，避免行政與立法持續對抗，改以協商合作處理法案與政策分歧。

  • 報導指出藍白綠都把美選視為民意示警，並連結台灣地方選舉與施政表現；同時也提到美國新國會可能加大對台軍售壓力，而中國則稱願與美方維持溝通合作。

盧秀燕 川普 期中選舉

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