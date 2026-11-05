台北市兒虐居六都之首？ 沈伯洋坦言「用猜的」

民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）受訪指北市兒虐為六都之首，坦言是「用猜的」。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋談台北兒虐問題時以「用猜的」推測六都最嚴重，引發王鴻薇引用衛福部資料反擊，雙方也就市府責任與制度預防展開攻防。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應是六都之首，但坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨 立委王鴻薇表示，根據衛福部資料，台北市近十年從未居六都之首，今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，反而高雄又發生悲劇兩死。

王鴻薇說，媒體「遠見雜誌」昨天上傳沈伯洋訪談影片，針對兒虐的問題，沈伯洋說「兒虐的問題在台北市看起來是愈來愈嚴重，這就會變得很麻煩，他現在應該是不當的兒虐事件應該是六都之首」，當主持人問沈是否跟區域性有關時，沈說：「因為我手上沒有資料跟數據，所以我們只能用猜的。」

王鴻薇表示，她要嚴正糾正沈伯洋，根據衛福部公開資料，不論是「兒少保護受理案件及開案人數」或是「兒少保護施虐致死的案件數」，近十年從來就沒有居六都之首，甚至連第二都沒有。平均下來最嚴重的地區，是民進黨執政的高雄，2024年高雄兒虐死12名無辜的小生命。

王鴻薇指出，很難想像，沈伯洋這樣公然指控是用猜的且還猜錯，這完全是抹黑跟造謠；沈伯洋競辦發言人蔡一愷表示，沈在「遠見」專訪中關注的，是如何從制度上預防兒虐，蔣辦不要斷章取義，迴避北市府應負的責任。

此外，沈伯洋日前表示，中華文化是台灣文化的一部分，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮批評其言論本末倒置，並要他多讀點書。此外，針對代表台北市長蔣萬安抽取選舉號次的女大生，因曾參與馬英九基金會「大九學堂」赴陸交流而引發爭議，朱鳳蓮回應，這是非常野蠻的網路霸凌行為，強調台灣青年赴陸交流是其正當權益。