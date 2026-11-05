藍營文宣開戰 北市「萬安警報」響起 推國旗飄帶抗洋流

國民黨文傳會主委陳以信4日表示，目前正在加緊趕工製作國旗飄帶，未來將會在國民黨舉辦的造勢場合進行發送，歡迎民眾參加並索取。 （中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰文宣戰升溫，蔣萬安以「萬安警報」回應外界抄襲質疑，國民黨也以國旗飄帶與跨縣市掃街串聯，力拚凝聚藍營支持者。

台北市長選舉打起文宣戰。國民黨候選人蔣萬安 陣營昨起發放首波競選文宣「萬安警報」，盼透過「團結實蔣」謹慎應戰。對於被譏為抄襲民進黨候選人沈伯洋 「順報」，沈也酸「遇到『萬安警報』要躲起來」，蔣萬安回嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」，大家可以看看文宣的內容，其實非常豐富完整，跟沈的完全不一樣。

「洋流」飄帶正夯，國民黨推出國旗飄帶，以「中華民國流」迎戰。蔣萬安競總昨也同步發送「安心貼」貼紙。國民黨主席鄭麗文 說，國民黨沒國家機器，也沒民進黨龐大的資源，只能靠扎實的政績表現和團隊的團結，「我們不是人造洋流，也不是空虛的造勢」，呼籲大家28日站出來、拚投票率。

蔣萬安昨赴南機場夜市掃街，現場湧入大批支持者；蔣並與民眾黨市議員候選人吳怡萱合體掃街拜票。對賴清德稱電視辯論目的不是為了要辯贏對手，並稱沈伯洋態度平和、誠懇，蔣萬安回應，若大家最關心的重要政見放在辯論會後才提，語氣再怎麼平和，也算不上誠懇。

此外，九合一選戰倒數，國民黨展開跨縣市選戰串聯。高雄市長候選人柯志恩昨與桃園市長張善政、國民黨前主席朱立倫合體掃桃園南門市場，喊話藍營團結，力拚勝選；台北市長蔣萬安妻子石舫亘則與台中市長候選人江啟臣妻子劉姿伶首度合體，深入北市綠營票倉蘭州市場拜票，蔣萬安笑說「太太同心、其利斷金」。

柯志恩電視辯論後聲勢看漲，蔣萬安辯論會表現更讓藍軍士氣大振，兩人前晚一同掃街後，柯昨一早隨即轉戰桃園，與張善政、朱立倫走進南門市場拜票，三人喊話藍營團結一致，把支持者的票催出來。