沈伯洋談北市兒虐六都居首「用猜的」？ 藍嗆：冷血騙選票

國民黨北市議員楊植斗批沈伯洋陣營為了打台北，刻意忽略高雄近年有14個孩子被虐死，這是在解決問題，還是在政治攻防？(楊植斗提供)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋因談北市兒虐數據被藍營質疑失準，楊植斗則以北市與高雄案例對比，強調兒虐是全國性問題，並指沈只會蹭議題。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 日前稱北市兒虐不當事件六都居首是猜的，藍營拿高雄兒虐致死案統計數字才是六都居冠回嗆。沈今說，當時是問兒虐，用數據卻是兒虐死亡；國民黨 北市議員楊植斗直言，立委能幫的忙很多，這段時間沈做了什麼？批他蹭兒虐，十分冷血。

議員楊植斗上午在臉書指出，無論哪個縣市這幾年都有兒虐案，有的發生在家裡，孩子被喪心病狂的親人施暴，有的發生在幼兒園，孩子被失職的教保人員不當對待，「全國都在發生兒虐，早就是系統性問題」。

他說，台北不會粉飾太平，確實也有兒虐案，但蔣市長任內強化保母訓練、增加訪視次數，也發文要求中央強制全國幼兒園裝監視器，而沈伯洋陣營為了打台北，刻意忽略高雄近年有14個孩子被虐死，這是在解決問題，還是在政治攻防？

楊植斗提到，前陣子他痛批沈伯洋，身為立委不在立法院解決全國的問題，甚至連兒虐專案報告都缺席，沈惱羞成怒要大家拒投楊植斗。今天看沈繼續蹭兒虐，自己才明白，這個人不但不知長進，還十分冷血。

他認為，如果台北真的做得特別爛，請拿出各縣市數字比較，用力批評、狠狠批評，而不是憑空臆測。沈伯洋委員競選期間沒有請假更沒有辭職，立委能幫的忙很多，這段時間他做了什麼？還是只會蹭議題，船過水無痕？

楊植斗表示，蔣萬安過去是怎麼當立委的？蔣萬安曾質詢時任衛福部長陳時中，社工遇到緊急狀況沒有公權力，連大門都進不去，等警察來有可能錯過黃金時間，他要衛福部拿出解方；蔣也踢爆受虐致死的孩子有三分之二事前根本沒被通報，要求衛福部整合預警系統；他還主提刑法第286條修正，加重虐童刑責。

他說，誰是真正關心兒虐？誰又是來蹭的？蔣萬安講話憨慢，但做事認真又實在，自己要幫他把真相講出來，別讓沈伯洋這個蹭仔騙到選票。